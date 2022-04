Euro najsłabsze od dwóch lat względem dolara. Wybory we Francji nie uspokoiły europejskiej waluty

We Francji urzędujący prezydent Emmanuel Macron zdobył 58,54 proc. głosów, pokonując w ten sposób swą wyborczą konkurentkę Marie Le Pen. Kurs euro (1,073) spadł dziś względem amerykańskiego dolara do najniższego poziomu od kwietnia 2020 roku. Gdyby spadł poniżej poziomu 1,07, to znalazłby się na najniżej od ponad 5 lat.

Dolar się umacnia

Amerykański dolar umacniał się dziś również w stosunku do wielu innych walut. Zwracał uwagę wzrost kursu dolara względem chińskiego juana do najwyższego poziomu od końca 2020 roku. Złoty dziś rano słabł względem dolara (USD/PLN +0,41 proc.), ale lekko umacniał się wobec euro (EUR/PLN -0,15 proc.).

Właściwie wszystkie indeksy głównych ryków akcji były dziś „na czerwono”. W Azji aż 5,13 proc. stracił chiński Shanghai Composite spadając do najniższego poziomu od lipca 2020. Tę słabość można wiązać z nadal utrzymywaną w Chinach polityką „zero Covid”, która wymusza obecnie kolejną rundę ścisłych restrykcji (obecnie przede wszystkim w Shanghaju). Shanghai B-Share Index oraz Hang Seng traciły dziś ponad 3,5 proc.

Giełdy tracą. Niewielkie odbicie tylko w Rosji

W Europie dziś rano jedynie rosyjski RTS lekko zwyżkował (+0,14 proc.), przede wszystkim dzięki spadkowi kursu dolara względem rubla o 3,57 proc. do najniższego poziomu od początku rosyjskiej agresji wojskowej wobec Ukrainy. DAX tracił dziś rano 0,78 proc., a francuski CAC 40 1,09 proc.

WIG-20 spadał dziś rano o 1,31 proc. i był najniżej od 1,5 miesiąca. Najsłabsze były dziś WIG-Górnictwo (-3,69 proc.), WIG-Chemia (-2,37 proc.) oraz WIG-Paliwa (-2,21 proc.). Swój najniższy poziom od końca 2020 roku zaliczył dziś kurs akcji Cyfrowego Polsatu.

Za wyjątkiem 10-latek rządów Indonezji i Grecji, których rentowność wyszła dziś rano na najwyższy poziom od 2020 roku, rentowności 10-letnich obligacji skarbowych wszystkich pozostałych głównych krajów spadały dziś rano. O ponad 3 proc. taniały dziś rano kontrakty na ropę naftową. W piątek cena kontraktów na uran na COMEX-ie spadła o 8,25 proc. Taniały również dziś metale szlachetne (najsilniej o 3,27 proc. pallad). Taniejący względem USD o niecałe 3 proc. Bitcoin, był dziś najniżej względem amerykańskiej waluty od miesiąca.

