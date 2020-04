Rozliczysz PIT do 30 czerwca? Nie zapłacisz odsetek za zwłokę

„Nie będzie odsetek za zwłokę z tytułu rocznego rozliczenia PIT za ubiegły rok. To nasze kolejne działanie ułatwiające wywiązanie się w tym trudnym czasie z obowiązku podatkowego” – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński.

Przepisy, dotyczące możliwości wydłużenia terminu składania zeznań do końca maja 2020 r. zawierała nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z 31 marca 2020 r.

Niezłożenie zeznania w terminie do 30 kwietnia jest traktowane jako złożenie tzw. czynnego żalu. Podpisane rozporządzenie oznacza, że w przypadku rozliczenia się w terminie późniejszym – do 1 czerwca 2020 r. (31 maja 2020 r. przypada w niedzielę – dzień ustawowo wolny od pracy, zatem złożenia zeznania przesuwa się na poniedziałek, tj. 1 czerwca 2020 r.) przewidziano zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych od 1 maja 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dotyczy to podatników składających zeznania PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT 37, PIT-38 i PIT-39.

Na równi z wpłatą będzie traktowane zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku w tym okresie.

