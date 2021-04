Jak rozliczyć PIT w sieci? Lada dzień mija termin na wypełnienie deklaracji

Co roku do końca kwietnia należy rozliczyć się z fiskusem za rok ubiegły. Do 30 kwietnia muszą zrobić to wszyscy, a od kilku lat jest to jeszcze prostsze po tym, jak fiskus postawił na cyfryzację.

Aktualnie najprostszy sposób rozliczenia się z podatków oferuje serwis e-Urzędu Skarbowego w ramach usługi Twój e-PIT. Krajowa Administracja Skarbowa od razu przygotowuje, na podstawie zebranych danych, w zasadzie wypełnione zeznanie roczne PIT-37, PIT-38, PIT-28 i PIT-36.

Co ważne, rozliczenia PIT-37 i PIT-38 zostaną automatycznie zaakceptowane przez system przed 30 kwietnia 2021 roku. Wyjątkiem jest rozliczenie PIT-36. Podobna sytuacja dotyczyła zeznania PIT-28, na którego złożenie podatnicy mieli czas do 1 marca 2021 r.

Jak rozliczyć PIT przez internet?

Żeby rozliczyć PIT. wystarczy obecnie otworzyć stronę podatki.gov.pl i wybrać zakładkę „PIT” lub skorzystać z opcji „Twój e-PIT czeka na ciebie”. Po kliknięciu trafia się na stronę przenoszącą na witrynę e-Urzędu Skarbowego.

Później wystarczy zalogować się do systemu – najłatwiej poprzez profil zaufany lub bankowość elektroniczną. Inną opcją jest logowanie przez e-dowód lub aplikację mObywatel. Można też przystąpić do rozliczania PIT dzięki uprzedniemu podaniu garści danych:

PESEL lub NIP

Data urodzenia

Przychód za rok 2019

Przychód za rok 2020

Co należy uzupełnić w PIT? Wyjątki i zasady

Ponieważ KAS zbiera dane od pracodawców, formularz PIT będzie już w zasadzie gotowy, wypełniony informacjami z miejsca pracy itp. Natomiast to podatnik może wybrać oświadczenie o przekazaniu 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego, czyli PIT-OP. To także podatnik uzupełnia PIT o należne ulgi i odliczenia.

Kolejna ważna uwaga: Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą skorzystać z zeznań przygotowanych na formularzach PIT-28 i PIT-36. Jednak te rozliczenia udostępnione w usłudze e-Urzędu Skarbowego trzeba samemu uzupełnić o dane dotyczące przychodów z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej.