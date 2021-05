Rząd ma ofertę dla Polaków na emigracji. W Polskim Ładzie ulgi podatkowe dla wracających do kraju

Podczas prezentacji Polskiego Ładu padła kolejna zapowiedź zachęcania Polaków do powrotu z emigracji. Poza licznymi pomysłami socjalnymi i prorodzinnymi, dla tej konkretnej grupy przewidziano jeszcze jedno rozwiązanie.

Ulga podatkowa dla emigracji

„Dzięki polityce gospodarczej rządu Zjednoczonej Prawicy, w ciągu ostatniej kadencji ponad 100 tys. Polaków wróciło do kraju. Może być ich jednak więcej” – napisano w Polskim Ładzie. W jakim sposób rząd planuje to osiągnąć? Chodzi m.in. o ulgę w podatku dochodowym. „Powracający Polacy już od 2022 r. będą mogli wskazać w zeznaniach podatkowych kwotę do opodatkowania niższą o 50 tys. zł, podobnie w 2023 r”. – czytamy w Polskim Ładzie.

To jednak nie pierwszy raz, gdy rząd PiS proponował podobne pomysły. Ostatnio miało to miejsce w 2018 roku, gdy w Ministerstwie Finansów trwały prace nad ulgą dla Polaków wracających z emigracji. Wtedy zakładano, że podatnik wracający zza granicy miały w ciągu dwóch pierwszych lat możliwość odliczenia aż 50 proc. przychodu podczas pierwszego zeznania podatkowego.

