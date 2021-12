Tańsza żywność dopiero od lutego? Morawiecki: Jest wysokie prawdopodobieństwo

Zapowiadana przez premiera Mateusza Morawieckiego zerowa stawka podatku VAT na żywność może faktycznie wejść w życie. Szef rządu zdradził dziś, że zapowiadany od kilku tygodni kluczowy element tarczy antyinflacyjnej może wejść w życie w lutym 2022 roku.

Zerowy VAT na żywność. Potrzebna zgoda Komisji Europejskiej

– Skierowałem do Komisji Europejskiej pismo o możliwość zastosowania 0-procentowej stawki na żywność, na podstawowe artykuły żywnościowe. […] Chcę też powiedzieć, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że już od lutego obniżymy do 0 proc. na co najmniej pół roku VAT na podstawowe artykuły żywnościowe – powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

O pomyśle obniżenia VAT-u na żywność, rząd mówi od pierwszych zapowiedzi wprowadzenia tarczy antyinflacyjnej. Premier Morawiecki podkreślał jednak, że w przypadku produktów spożywczych i paliwa, obniżenie stawki podatkowej nie będzie takie proste. Aby tego dokonać, potrzebna jest bowiem zgoda Komisji Europejskiej. Na wczesnym etapie starały się o to m.in. Czechy, którym KE odmówiła. Dopiero szersza inicjatywa kilku państw, w tym Polski, sprawiła, że europejscy urzędnicy zaczęli poważnie myśleć nad zgodą na obniżenie VAT.

Dodatek osłonowy remedium na podwyżki?

Przypomniał też, że ze względu na brak możliwości obniżenia stawki VAT na żywność do 0 proc., rząd zaproponował wprowadzenie tzw. dodatku osłonowego, wypłacanego w dwóch ratach, który ma trafić do 6,8 mln rodzin. Ustawa o dodatku osłonowym została już przyjęta przez Sejm, czeka na podpis prezydenta.

