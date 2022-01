PIT-2 – składać, wycofać, zmodyfikować? Formularz oświadczenia i wytyczne

Czy przed 1 stycznia 2022 roku ktoś pamiętał, że składał PIT-2? Przyglądając się obecnej sytuacji niektórych osób, można się domyślić, że nie. Co do zasady: PIT-2 to oświadczenie, które składa się w chwili rozpoczęcia zatrudnienia u nowego pracodawcy. To oświadczenie składane jest raz i obowiązuje do odwołania przez pracownika, nie trzeba go ponawiać co roku.

Czytaj też:

Chaos wywołany Polskim Ładem. Dementi i wyjaśnienia resortów, wściekli nauczyciele i policjanci

Polski Ład i wpływ na kwotę wolną. To dlatego tak ważny jest PIT-2

Polski Ład wprowadził jednak szereg zmian, w tym podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Tym samym wzrosła kwota zmniejszająca podatek – do 5100 zł. „Wraz z podwyższeniem kwoty wolnej wzrosła też kwota zmniejszająca zaliczki na podatek. Jeszcze w zeszłym roku wynosiła ona 43,76 zł miesięcznie. Od 1 stycznia 2022 r. wynosi niemal 10 razy więcej – czyli 425 zł (1/12 z 5100 zł)” – argumentuje Ministerstwo Finansów.

PIT-2 jest więc oświadczeniem, na podstawie którego pracodawca stosuje kwotę wolną w zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jeżeli jednak ktoś tego oświadczenia nie złożył, to formalnie nie zawnioskował o zmniejszenie miesięcznej zaliczki na podatek. W efekcie: potrącane jest mu z pensji 425 zł.

Co więcej, składając PIT-2, oświadcza się, że:

nie pobiera się emerytury lub renty,

nie pobiera się świadczeń z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

nie osiąga się dochodów z działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy.

PIT-2 nie dotyczy też osób, które są zatrudnione na podstawie umowy zlecenia czy dzieło.

Kiedy zrezygnować z PIT-2? Wytyczne Ministerstwa Finansów

Jest jednak pewien haczyk – nie wszystkim opłaca się zawsze składać PIT-2. To tacy pracownicy, którzy pracują w kilku miejscach (wieloetatowcy). Jeżeli mają złożony PIT-2 u kilku pracodawców, to każdy z nich uwzględni zmniejszenie zaliczki na podatek. To oznaczałoby, że pod koniec roku rozliczeniowego może wystąpić u niego spora niedopłata, którą musiałby u iścić. Dlatego lepiej byłoby, gdyby u jednego pracodawcy już co miesiąc uiszczał tę kwotę, a u drugiego – korzystał z ulgi.

„Podatnikowi przysługuje jedna kwota wolna, którą w przypadku emeryta uwzględnia w zaliczkach organ rentowy. W przypadku przedsiębiorcy kwota ta stosowana jest przy opłacaniu zaliczek na podatek od przychodów z działalności gospodarczej. Natomiast wieloetatowiec może upoważnić tylko jednego pracodawcę do uwzględniania kwoty wolnej. W przeciwnym wypadku (kilkukrotnego stosowania kwoty wolnej w trakcie roku), podatnik musiałby dopłacać do podatku w rocznym rozliczeniu” – tak tę sytuację przedstawia resort finansów.

Warto więc sprawdzić w dziale kadr, czy ma się złożony PIT-2 – zwłaszcza w przypadku osób, które pracują w kilku miejscach. Poniżej formularz PIT-2 według aktualnego wzoru.