Ogromna zmiana w podatkach. Polski Ład z istotnymi poprawkami

1 lipca zaczną obowiązywać niektóre zmienione przepisy podatkowej części Polskiego Ładu. Kancelaria Prezydenta poinformowała, że we wtorek nowelizacja ustawy została podpisana przez Andrzeja Dudę.

Znika ulga dla klasy średniej, kwota wolna od podatku bez zmian

Najważniejszą nowością jest obniżenie głównej stawki podatku dochodowego (PIT) – z 17 proc. do 12 proc. O ile zmieni to zarobki netto? Osoba zarabiająca 5 tysięcy brutto miesięcznie będzie miała dodatkowe 125 złotych. Nowe prawo zadziała ze skutkiem od 1 stycznia, dzięki czemu wiele osób otrzyma w następnym roku wyższy zwrot podatku, bo przez pół roku płacili wyższą stawkę.

Kwota wolna od podatku pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł. Dla niektórych przedsiębiorców wprowadzone zostanie odliczenie części składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania.

Ustawa likwiduje także niejasną i powodującą wiele problemów praktycznych ulgę dla klasy średniej, choć przewidziano też, że osoby, dla których rozliczenie obowiązujące w pierwszych 6 miesiącach roku (tj. z ulgą) okaże się bardziej opłacalne niż rozliczenie według nowego mechanizmu, otrzymają z urzędu skarbowego zwrot różnicy między podatkiem należnym a podatkiem wyliczonym z zastosowaniem tzw. ulgi dla klasy średniej.

Polski Ład 2.0. Rozwiązania dla przedsiębiorców

Polski Ład 2.0 zmienia zasady rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych liniowo i ryczałtem. Składka zdrowotna w przypadku podatników opodatkowanych liniowo będzie nadal wynosiła 4,9 proc. podstawy opodatkowania, jednakże podatnik będzie mógł zaliczyć ją do kosztów uzyskania przychodów w łącznej wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 8700 zł.

Kwota odliczenia jest limitowana do 8700 zł rocznie, co oznacza, że do kwoty 177 551 zł rocznie, cała kwota składki zdrowotnej może zostać zaliczona przez podatnika do kosztów uzyskania przychodów.

Tzw. ryczałtowcy również będą mogli odliczyć składkę zdrowotną, ale tylko w części. W ich przypadku zmiany przewidują prawo do odliczenia 50 proc. składki zdrowotnej od przychodów z działalności gospodarczej. Przypomnijmy, że w przypadku ryczałtu, stawka zdrowotna ma charakter stały i jest uzależniona od przychodów podatnika mieszczących się w trzech progach oraz od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Więcej o nowych zasadach piszemy w poniższym tekście.

