Zerowy VAT na żywność w 2024 roku? Premier: nie wykluczam

W piątek wiceminister finansów Artur Soboń powiedział, że „są przesłanki, aby zerowy VAT pozostał z nami na dłużej” .

Zerowy VAT na żywność „na dłużej”, czyli do kiedy?

- Przez „dłużej” rozumiem naprawdę dłużej. Czyli nawet nie rok '23, ale dzięki panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu nowa dyrektywa VAT-owska pozwala na to, aby zerowy VAT na żywność był zgodny z matrycą VAT-owską i trzeba, oczywiście, przeanalizować skutki. Natomiast dzisiaj jest to ok. 27 proc. koszyka zakupowego, więc to jest z punktu widzenia Polaków bardzo istotna pozycja – powiedział wiceminister finansów Artur Soboń w radiu Siódma9.

O zerowym VAT na żywność mówił również w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

— Co oznacza obniżka VAT do zera z punktu widzenia budżetu? Popatrzmy na to w taki sposób: nagle z budżetu państwa znika ok. 10 mld zł . Dlaczego to robimy? Po to, aby o 10 mld zł wszyscy Polacy mniej zapłacili za codzienne zakupy — podkreślił w trakcie przemówienia w OSP Radzieje.

Morawiecki: nie wykluczam przedłużenia zerowego VAT

Dodał, że zerowa stawka VAT na żywność ma „ulżyć Polakom w bardzo trudnym czasie inflacji”. — To jest bardzo poważna ulga.Nie wykluczam, że przedłużymy ją na kolejny rok, ale te decyzje zapadną w swoim czasie, jak będziemy mieli dokładną wiedzę dotyczącą wysokości inflacji na ten rok, ale również prognozowanej na kolejny rok — poinformował.

Wraz z końcem 2022 roku przestała obowiązywać tarcza antyinflacyjna w związku z czym do poprzednich poziomów wrócił VAT na gaz, prąd, paliwo i ciepło systemowe. Zachowano natomiast zerową stawkę VAT na żywność, która ma obowiązywać do 30 czerwca br. Najprawdopodobniej zostanie przedłużona do końca roku.

