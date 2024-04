Dochody z kryptowalut też trzeba rozliczyć. Wkrótce ureguluje to ustawa

Zyski z kryptowalut podlegają rozliczeniom tak samo jak dochody z innych źródeł. Prawdą jest jednak, że zyski z kryptowalut stosunkowo łatwo ukryć, bo platformy prowadzące taki handel nie mają obowiązku wystawiania PIT-8C. Jest to więcej jeden z ostatnich bastionów wolności podatkowej – ale zapewne do czasu. Ministerstwo Finansów przyznało, że pracuje nad ustawą o kryptowalutach. Nowe przepisy mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów już w II kw. br.

Będzie ustawa o kryptowalutach

W swoich pracach urzędnicy mogą wzorować się na przykładzie Słowacji. Nasz południowy sąsiad w 2023 roku przyjął przepisy zapewniające korzystniejszą stawkę dla uczestników rynku kryptowalut. Jeśli inwestor powstrzyma się od sprzedaży aktywów przez 12 miesięcy, będzie mógł liczyć na obniżoną stawkę wynoszącą 7 proc. – opisuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

W przypadku wcześniejszego upłynnienia aktywów, trzeba się jednak liczyć z koniecznością opłacenia podatku na warunkach ogólnych z uwzględnieniem progów podatkowych wynoszących odpowiednio 19 i 25 proc.

Z kolei 28-procentowy podatek od dochodów z aktywów cyfrowych przechowywanych krócej niż rok stosuje Portugalia. Jeśli jednak są one zachowane przez okres ponad 12 miesięcy, inwestor może w ogóle nie zapłacić podatku.

Opodatkowanie dochodu z kryptowalut

Jak wygląda kwestia rozliczania dochodów z kryptowalut dziś? Skoro nie mamy specjalnej ustawy regulującej to zagadnienie, to zastosowanie znajdują przepisy ogólne.

Od 2019 roku przychody z kryptowalut zaliczane są do przychodów z kapitałów pieniężnych i podlegają opodatkowaniu stawką liniową w wysokości 19 proc. Co ważne, opodatkowaniu podlega dochód, czyli różnica między przychodem a kosztami uzyskania przychodu. Inaczej mówiąc, jest to wypracowany zysk – czytamy na blogu firmy księgowej inFakt.

Przychodem jest kwota, którą inwestor otrzymuje za sprzedaż lub wymianę kryptowalut. Kosztem uzyskania przychodu będzie kwota zapłacona za zakup kryptowalut, którą następnie zostały sprzedane lub wymienione.

Odpowiednim formularzem do rozliczenia dochodów z kryptowalut jest PIT-38, a termin złożenia zeznania za rok 2023 upływa 30 kwietnia 2024 roku.

Więcej

.

Czytaj też:

Wyjątkowy miesiąc na rynku kryptowalut. Taka sytuacja ma miejsce raz na cztery lataCzytaj też:

„Król kryptowalut” skazany. Spędzi w więzieniu 25 lat