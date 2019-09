Robert Kubica i Orlen odchodzą z Williamsa. Koncern zostaje w Formule 1

Robert Kubica ma dość warunków, w których przyszło mu pracować w tym sezonie. Wyniki zespołu ROKiT Williams Racing rozczarowują. Od początku roku, za sprawą Kubicy, udało im się zdobyć tylko jeden punkt w klasyfikacji generalnej. Informację oficjalnie potwierdził PKN Orlen.

Koniec współpracy

Jak informuje Mikołaj Sokół, dziennikarz Eleven Sports, wieloletni komentator Formuły 1 i dobry znajomy Roberta Kubicy, Polak postanowił zakończyć współpracę z dotychczasowym pracodawcą. Umowy sponsorskiej z brytyjskim zespołem nie zamierza przedłużać także PKN Orlen. Spółka nie chce jednak odchodzić z Formuły 1. Obecność w „królowej motorsportu” okazała się bardzo opłacalna nie tylko wizerunkowo, ale także finansowo.

Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy na ten temat wypowiedziała się Anna Ziobroń, dyrektor Biura Marketingu Sportowego, Sponsoringu i Eventów w PKN Orlen. Dlaczego Orlen zdecydował się na ekspozycję swojego logo na bolidach i strojach ekipy Williamsa? – Robert Kubica to nie jest przypadkowy wybór. Jesteśmy koncernem, który sprzedaje produkty do ponad 100 krajów świata. Szukaliśmy więc ambasadora, który dobrze reprezentowałby markę w motorsporcie – mówiła Anna Ziobroń. Marka już zauważa efekty jego startów. – Jak wynika z przeprowadzonych na nasze zlecenie badań opinii, aż 11 proc. klientów konkurencji deklaruje, że chętnie będzie tankowało na stacjach Orlen. Jak mówią, jest to efekt tego, że wspieramy Roberta Kubicę – dodała Anna Ziobroń.

– Dzięki dotychczasowej obecności PKN ORLEN w Formule 1 odnieśliśmy wymierne korzyści wizerunkowe i biznesowe. Od początku naszej współpracy deklarowaliśmy, że jesteśmy z Robertem Kubicą bez względu na okoliczności, dlatego nadal pozostanie on członkiem ORLEN Teamu. Na obecnym etapie wspólnie rozważamy różne scenariusze na przyszły sezon, chcąc wybrać ten najbardziej korzystny dla obu stron. Zamierzamy pozostać w Formule 1, wzmacniając międzynarodową rozpoznawalność marki ORLEN, w szczególności na rynkach, na których posiadamy naszą sieć detaliczną– powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Co dalej?

Orlen zapowiedział, że zamierza zostać w Formule 1 na kolejny sezon. Obecnie trwają rozmowy między koncernem a zespołami F1. Nie wiadomo, czy potencjalny sponsoring miałby się związać z zatrudnieniem Roberta Kubicy. Pewne jest, że wiele stajni chętnie przyjęłoby miliony płynące z Polski. W niepewnej sytuacji znalazł się np. amerykański zespół Haas, który widowiskowo zakończył współpracę ze sponsorem tytularnym, firmą Rich Energy. Przed Robertem Kubicą trudny wybór. Nie wiadomo, czy uda mu się znaleźć miejsce w innym zespole Formuły 1. W ostatnich dniach głośno mówiło się o przenosinach Polaka do niemieckiej serii DTM. Zainteresowanie wyraził, chociażby szef zespołu Audi.