Podszywał się pod pilota Lufthansy. Miał jasno obrany cel

We wtorek w godzinach wieczornych 48-letni mężczyzna ubrany w mundur pilota Lufthansy został aresztowany na lotnisku Indira Gandhi w Indiach – informuje CNN. Mężczyzna zakładając strój charakterystyczny dla pilotów wspomnianego przewoźnika, chciał oszukać pracowników lotniska i ominąć większość procedur bezpieczeństwa.

Podszywający się pod pilota chciał wsiąść na pokład samolotu AirAsia lecący do Kalkuty. W chwili aresztowania był już przy bramkach bezpieczeństwa na lotnisku. Pracownicy lotniska postanowili jednak skontaktować się z Lufthansą, by potwierdzić tożsamość mężczyzny podającego się za pilota. Gdy okazało się, że jest to oszust, na miejsce została wezwana policja.

Mężczyzna został zatrzymany. Teraz przebywa w areszcie pod zarzutem oszustwa i podszywania się. Jeśli zostanie skazany, grozi mu rok więzienia, a także grzywna. Jak podaje The Telegraph, Rajan Mahbubani przyznał, że podróżował w stroju pilota przynajmniej 15 razy i wielokrotnie w związku z tym był traktowany „w preferencyjny sposób”.

Czytaj także:

Piorun uderzył tuż obok samolotu. Niezwykłe zdjęcie trafiło do sieci