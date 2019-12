Oto najwięcej warci prezesi w Polsce. Ich odejście zachwiałoby giełdą

Nagła dymisja prezesa wraz z dwoma wiceprezesami i wydanie niespodziewanego na rynku komunikatu spowodowało natychmiastowy spadek wartości firmy o 2 proc., czyli około 540 mln złotych. Do końca dnia firma warta była już o ponad miliard złotych mniej niż dzień wcześniej. Scenariusz fantastyczny? Nie, prawdziwa sytuacja z polskiego rynku. Tak zachowali się inwestorzy na wieść o dymisji Michała Krupińskiego ze stanowiska prezesa Banku Pekao SA.

1. Zbigniew Jagiełło

1,27 mld zł PKO BP



2. Paweł Surówka

895 mln zł PZU



3. Michał Gajewski

771 mln zł Santander Bank Polska



4. Brunon Bartkiewicz

578 mln zł ING Bank Śląski



5. Daniel Obajtek

571 mln zł PKN Orlen



6. Michał Krupiński

511 mln zł do niedawna Pekao SA

Ile wart jest prezes?

Na to pytanie postarali się odpowiedzieć eksperci Martis Consulting, którzy przygotowali raport „Wycena polskich menedżerów". Już po raz trzeci na szczycie znalazł się Zbigniew Jagiełło, który zanotował duży wzrost. W zeszłym roku jego wartość szacowano na nieco ponad 880 mln zł. W tegorocznej edycji to już niemal 1,3 mld zł. Drugie miejsce po największym wzroście w stosunku do zeszłego roku, zajął Paweł Surówka, prezes PZU. Jego wartość szacuje się na 895 mln zł, czyli o prawie 400 mln zł więcej niż w 2018 r. Podium zamyka Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska, który w zeszłorocznym rankingu zajmował drugie miejsce. Zdaniem analityków, w razie odejścia ze stanowiska, bank straciłby na wartości około 771 mln zł.

