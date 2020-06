Pizza z odwróconą swastyką. „Cholera, co to jest?"

„Cholera, co to jest?” – napisała na Facebooku Misty Laska. Kobieta poinformowała, że jej mąż wracał od teściowej i wstąpił do punktu, w którym serwowano pizzę. Zamówił jedną na wynos. Gdy małżonkowie z Ohio otworzyli w mieszkaniu pudełko, nie kryli rozczarowania, a także zdziwienia. Na wierzchu pizzy znajdowały się plasterki pepperoni, które były ułożone w kształcie odwróconej swastyki. – Takie sytuacje utrzymują nienawiść na tym świecie – powiedział Jason Laska w wywiadzie dla CNN. – Wszyscy potrzebujemy teraz dokładnie czegoś odwrotnego – dodał.

„Jesteśmy głęboko rozczarowani”

Mężczyzna próbował skontaktować się telefonicznie z punktem, w którym kupił danie. Niestety, linie były zajęte. „Nie mamy tolerancji na rasizm i dyskryminację w jakiejkolwiek formie” – poinformowała rzeczniczka Little Caesar Enterprises w oświadczeniu. „Jesteśmy głęboko rozczarowani, że tak się stało, ponieważ takie zachowanie jest całkowicie sprzeczne z naszymi wartościami" – czytamy dalej. Przedstawicielka firmy poinformowała, że zamierza skontaktować się bezpośrednio z niezadowolonymi klientami, aby wyjaśnić szczegóły sprawy. Dwóch pracowników wzięło na siebie odpowiedzialność za opisywane zdarzenia, a umowy z nimi zostały rozwiązane.