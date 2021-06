Otwarcie gastronomii. Obroty wyższe od najlepszych dni zeszłorocznych wakacji

Takich obrotów polscy restauratorzy nie widzieli od ponad roku. Jak podają analitycy PKO Banku Polskiego, liczba płatności kartą, którą zanotowano 29 maja, czyli dzień po odmrożeniu branży gastronomicznej, była rekordowa. Tylu transakcji nie zanotowano z żaden z dni wakacji 2020 roku.

Dane są także bardzo optymistyczne jeśli chodzi o przyszłość. W ujęciu siedmiodniowym łączna liczba transakcji rośnie rekordowo szybko. Dane są o wiele korzystniejsze nie tylko od notowanych w pandemicznym 2020 roku, ale także od tych, które obserwowano w wakacje 2019 roku. Należy pamiętać, że są to dane spływające wyłącznie od klientów jednego banku, ale jest to największa instytucja w Polsce, co pozwala wyciągnąć wiążące wnioski.

Analitycy banku pokazali także dane przedstawiające średnią kwotę transakcji w gastronomii. Na wykresie również widać, że wydatki w restauracjach utrzymują się na średnim poziomie 30 zł, ale trend rośnie.

Wzrosty także w hotelarstwie

Dobre dane płyną także z drugiej pokrzywdzone w czasie pandemii branży. Odbijają się bowiem również hotelarze. Dane dotyczące transakcji dokonanych kartami PKO BP pokazują, że siedmiodniowy trend jest również dużo lepszy od zeszłorocznego i co ciekawe, przebił już także nieznacznie ten notowany w ostatnie wakacje przed wybuchem pandemii.

