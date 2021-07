Polski Produkt Przyszłości. Dowód na to, że współpraca nauki i biznesu ma sens

– Obchodzona w tym roku gala dwudziestej trzeciej edycji konkursu to święto ludzi, którzy przyczyniają się do budowania naszej silnej i konkurencyjnej gospodarki. Dzisiejsze przedsięwzięcie stanowi doskonałą okazję nie tylko do uhonorowania laureatów konkursu, ale także do rozmów o efektywnej współpracy szkolnictwa wyższego, świata nauki i biznesu – napisał premier Mateusz Morawiecki w liście do uczestników i organizatorów konkursu „Polski Produkt Przyszłości”.

Szef rządu nie przybył osobiście na galę wręczenia nagród. W jego imieniu list przeczytała Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. To właśnie ta organizacja, we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, od 23 lat przeprowadza konkurs „Polski Produkt Przyszłości”. Wziąć w nim mogą udział instytucje szkolnictwa wyższego i nauki oraz polscy przedsiębiorcy. Przewidziano również kategorię, w której zgłaszają wspólne projekty.

Pandemia nie powstrzymała innowacji

Uprawnionych nie trzeba namawiać do brania udziału w tym konkursie o utrwalonej renomie. W ciągu ostatnich 23 lat zgłoszono 1200 produktów z przeróżnych branż, od diagnostyki medycznej po geotechnikę. W tym czasie 60 projektów otrzymało nagrodę, a 129 zostało wyróżnionych.

Tegoroczna edycja byłą wyjątkowa i to nawet nie tylko dlatego, że zgłoszono rekordową liczbę projektów – 219. Była wyjątkowa, bo nie było wcale pewności, czy edycja 2021, a więc po pandemicznym roku, który jak żaden inny po zmianie systemu uderzył w kondycję przedsiębiorców, ma rację bytu. Pierwotnie gala przyznania nagród planowana była na marzec. Jej przeprowadzenie możliwe było dopiero teraz, po poluzowaniu zasad regulujących zgromadzeń. Na sali zasiedli reprezentanci uczestników konkursu. Z wieloma nagrodzonymi i wyróżnionymi prowadzący rozdanie nagród łączyli się przez internet.

O tych wątpliwościach mówiła Małgorzata Oleszczuk.

- Czy sam konkurs był inny niż wszystkie? Oczywiście, że tak. Kiedy ogłaszaliśmy nabór, obawialiśmy się, czy będzie zainteresowanie, czy w czasie pandemii przedsiębiorcy będą mieli czas i ochotę chwalić się swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami. Okazało się, ze czas pandemii przyniósł rekordy – powiedziała szefowa PARP i dodała, że czas pandemii potwierdził prawdę, która jest nam znana: że polscy przedsiębiorcy są bardzo przedsiębiorczy i umieją się odnaleźć w najtrudniejszych czasach.

Jarosław Gowin o „budowaniu pomostu miedzy nauką i przedsiębiorczością”

Mateusz Morawiecki nie pojawił się na scenie, był za to wicepremier Jarosław Gowin. Przyznał, że to nie pierwszy raz, kiedy ma okazję gratulować uczestnikom projektu. Aktualnie reprezentuje Ministerstwo Rozwoju, Technologii i Nauki, ale w przeszłości bywał na gali jako szef resortu nauki. Dziś reprezentuje biznes, a w przeszłości stał po drugiej stronie, czyli zachęcał świat nauki, by współpracował z przedsiębiorcami.

Przyznał, że jeszcze kilka lat temu największym wyzwaniem było „zbudowanie pomostu między światem nauki i przedsiębiorczości”.

– Próbowaliśmy na wszystkie sposoby, szukając inspiracji u naukowców, przedsiębiorców i korzystają ze wzorów zachodnich – przypomniał wicepremier. – Dziś mam okazję, by przyglądać się wynikom tych działań z drugiej strony. Widzę, ze wiele zostało do zrobienia, już nie na poziomie legislacyjnym, ale na poziomie działania instytucji publicznej, zmiany nastawienia rządzących i społeczeństwa do styku nauka i gospodarki.

Jarosław Gowin przekonywał też, że pamiętając o wstrząsie, jakim był koronawirus, „musimy patrzeć w przyszłość tak, jak bohaterowie dzisiejszego wydarzenia – od strony szans”.

– Pandemia otwiera nowe perspektywy dla polskiej gospodarki. Zostały zerwane łańcuchy dostaw, w to miejsce mogą wchodzić polskie produkty. Bezpieczeństwo wymaga odpowiedniej lokalizacji produkcji, nie gdzieś daleko, ale w sercu Europy. W sercu Europy, jakim jest Polska – przekonywał minister rozwoju.

Nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach

Konkurs „Polski Produkt Przyszłości” organizowany jest w trzech kategoriach:

produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki;

produkt przyszłości przedsiębiorcy;

wspólny produkt przyszłości instytucji szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy.

W tej ostatniej kategorii przedsiębiorcy i jednostki naukowe zgłaszają wspólne projekty.

Do konkursu można zgłosić innowacyjny wyrób lub technologię. Konkurs premiuje produkty będące na etapie wdrażania do produkcji albo na etapie produkcji, przy czym muszą być wdrożone do produkcji maksymalnie na 24 miesiące przed złożeniem wniosku konkursowego.

Urządzenie do urządzenia do niezależnej wentylacji płuc z główną nagrodą w swojej kategorii

W kategorii „Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki” laur zdobył VENTIL – innowacyjne urządzenie do niezależnej wentylacji płuc. Opracował go Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN.

Wyróżnienia zdobyły projekty:

Kapsuła Badań Zmysłów – zintegrowany system narzędzi do diagnostyki i telerehabilitacji schorzeń narządów zmysłów (słuchu, wzroku, równowagi, powonienia, smaku) oraz narządu mowy (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu),

Biodegradowalne materiały opakowaniowe poliestrowe i polisacharydowe zawierające funkcyjne substancje pochodzenia roślinnego (Politechnika Łódzka),

Platformy do powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii Ramana z zastosowaniem do celów diagnostycznych i biomedycznych (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk). Projekt otrzymał również Nagrodę Specjalną Ministra Edukacji i Nauki.

Diagnostyka zaburzeń krążenia w centrum zainteresowania

W kategorii „Produkt Przyszłości Przedsiębiorcy” nagrodę główną w wysokości 100 tys. zł otrzymali twórcy innowacyjnego urządzenia AngioExpert do nieinwazyjnej diagnostyki zaburzeń krążenia naczyniowego metodą FMSF opracowane przez Angionica Sp. z o.o.

Wyróżnienia i nagrody w wysokości 25 tys. zł w tej kategorii otrzymały projekty:

CardioCube – głosowy system sztucznej inteligencji umożliwiający automatyczne zbieranie wywiadu lekarskiego w formie werbalnej konwersacji pomiędzy pacjentem i chatbotem zbudowanym w oparciu o technologię rozpoznawania mowy (CardioCube Sp. z o.o.),

Bioseco BPS – system do ochrony ptaków na farmach wiatrowych i utrzymania ciągłości produkcji zielonej energii (Bioseco Sp. z o.o.),

Pan-cancer profiler – kompleksowe badanie diagnostyczne nowotworu pacjenta, oparte na sekwencjonowaniu całogenomowym oraz analizie danych z wykorzystaniem autorskich algorytmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji (MNM Diagnostics Sp. z o.o.),

Procesory HPP nowej generacji przeznaczone do wysokociśnieniowego utrwalania żywności (EXDIN Solutions Sp. z o.o.).

Nagrodzono testy diagnostyczne na koronawirusa

W kategorii „Wspólny Produkt Przyszłości Instytucji Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Przedsiębiorcy” najlepszy okazał się FRANKD – szybki test diagnostyczny w kierunku wirusa SARS-CoV-2. To przełomowe, bezpośrednie i nie wymagające izolacji materiału genetycznego rozwiązanie jest efektem współpracy GeneMe Sp. z o.o. oraz Instytutu Biotechnologii i Medycyny Molekularnej.

Testy FRANKD są stosowane na lotniskach w Wielkiej Brytanii i w Czechach, przeszły test walidacyjny w laboratorium WHO.

– Chcemy wprowadzać kolejne testy, które można wykonać w rożnych miejscach, nie tylko w laboratoriach. Opracowujemy kolejne warianty testu na SARS-coV-2 i inne patogeny – powiedzieli laureaci, z którymi prowadzący połączyli się przez wideorozmowę.

Dumni nagrodzeni podkreślili, że cała innowacja powstała w Polsce i sfinansowana została polskimi środkami.

– Bardzo się cieszymy, że jako pierwsza jednostka prywatna zostaliśmy tak docenieni – powiedzieli.

W tej kategorii przyznano również trzy wyróżnienia dla produktów:

Opracowanie autorskiej metody regeneracji katalizatorów DeNOx stosowanych w instalacjach energetycznych (Uniwersytet Śląski w Katowicach i Ad Moto Rafał Zawisz),

Narzędzie geotechniczne do wykonywania ścian gruntobetonowych (Soley Sp. z o.o. i Instytut Badawczy Dróg i Mostów),

HUGO – technologia przedsiewnego naświetlania nasion oraz powschodowego naświetlania roślin (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Hugo Green Solutions Sp. z o.o.).

Laureaci otrzymują nie tylko wysokie nagrody pieniężne (tegoroczna pula to 600 tys.), ale też zyskują szansę wypromowania swoich nowatorskich pomysłów w Polsce i na świecie.