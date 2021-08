KRRiT zajęła się koncesją dla TVN24. Dwa głosowania, żadnego rozstrzygnięcia

W czwartek 12 sierpnia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ponownie pochyliła się nad sprawą koncesji dla TVN24. Wniosek w tej sprawie trafił do KRRiT w lutym ubiegłego roku, ale rozstrzygnięcie nadal nie zapadło. Nie przyniosły go dwa głosowania 22 lipca ani dwa kolejne – 12 sierpnia.

Jak podaje portal tvn24.pl, pierwsze z czwartkowych głosowań dotyczyło przedłużenia koncesji dla TVN24. Jeden głos był za, trzy przeciw, jedna osoba wstrzymała się. W drugim głosowaniu KRRiT decydowała o odmowie przyznania koncesji. Tutaj jedna osoba była przeciw, trzy za odmową, a jedna wstrzymała się. To oznacza, że żadne z głosowań nie przyniosło rozstrzygnięcia. Do podjęcia decyzji potrzebne są bowiem cztery głosy w pięcioosobowej KRRiT.

Apel Press Club Polska

O sprawną decyzję ws. przedłużenia koncesji dla TVN24 apelował w czwartek do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Marcin Lewicki, prezes zarządu Press Club Polska. Jak podkreślił, zwłoka KRRiT w tej sprawie jest „całkowicie niezrozumiała” i „niespotykanie długa” .

„W każdym procesie koncesyjnym mają Państwo do podjęcia konkretną i jednoznaczną decyzję: albo wnioskodawca spełnia prawne kryteria udzielenia koncesji i wówczas należy ją przyznać, albo nie spełnia – i wówczas należy odmówić udzielenia. Odwlekanie podjęcia decyzji bez jakichkolwiek istotnych i uzasadnionych powodów nie tylko rodzi bardzo głębokie wątpliwości co do intencji członków KRRiT, ale także może stanowić podstawę do odpowiedzialności karnej opisanej w art. 231 Kodeksu karnego – nadużycie władzy” – wskazał Lewicki.

„Lex TVN” przeszło przez Sejm

Tymczasem w środę 11 sierpnia Sejm przyjął ustawę „lex TVN”, czyli nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nowelizacja godzi w Discovery – amerykańskiego właściciela stacji, który na mocy nowych przepisów nie miałby prawa do posiadania większości udziałów. O tym, kto mógłby kupić TVN, pisze Szymon Krawiec.

Oświadczenie zarządu TVN

Oświadczenie po głosowaniu wydał zarząd TVN. W komunikacie czytamy, że decyzja Sejmu jest „wprost wymierzona w TVN, stanowi także bezprecedensowy atak na wolność słowa i niezależność mediów” . Zarząd zapowiedział także konsekwentną obronę TVN24 i pozostałych kanałów z grupy oraz zaapelował do Senatu i prezydenta o pomoc w odrzuceniu projektu w obecnej formie.

Senatorowie zapowiadają odrzucenie projektu

Zarząd TVN przekonywał, że od decyzji izby wyższej parlamentu i głowy państwa zależy to, jak Polska będzie dalej postrzegana na arenie międzynarodowej. Senackie weto zapowiedziała już opozycyjna większość. Na razie nie wiadomo, kiedy nowelizacja trafi pod obrady.

