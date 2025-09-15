Podatek wojenny i cięcia świadczeń? Zaskakująca propozycja członka RPP

Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, w rozmowie z money.pl stwierdził, że Polska powinna rozważyć wprowadzenie podatku wojennego oraz czasowe zawieszenie niektórych świadczeń socjalnych. Jego zdaniem obecne problemy finansów publicznych wymagają ponadpartyjnych decyzji.

Ograniczenie programów

Zapytany przez dziennikarzy o to, czy możliwe jest ograniczenie takich programów jak babciowe, renta wdowia czy 800 plus, Kotecki odpowiedział: „Tymczasowo różne rzeczy należałoby pozawieszać. Sytuacja się robi mało przyjemna — agencje zmieniają nam ratingi, a nad głowami latają różne niebezpieczne rzeczy. Może to czas, żeby cały Sejm podjął poważne decyzje ustrojowe?”.

Ekonomista dodał, że jego propozycja obejmuje wprowadzenie podatku wojennego na pięć lat oraz zawieszenie części transferów socjalnych. Jego zdaniem taki pakiet fiskalny, być może wymagający zmiany Konstytucji, pokazałby, że nie jest to program jednej partii, ale wspólne działanie na rzecz stabilności finansowej państwa. „Skoro prezydent mówi, że martwi się finansami publicznymi, może partie opozycyjne też powinny się martwić i pokazać, że są odpowiedzialne” – podkreślił.

Deficyt budżetowy

Kotecki ostrzegł, że brak takich kroków będzie oznaczał poważne trudności dla kolejnego rządu po wyborach w 2027 roku. „Deficyt budżetowy na poziomie prawie 7 proc. PKB przy dobrym wzroście gospodarczym to sytuacja nie do utrzymania w dłuższej perspektywie” – zauważył.

Odnosząc się do bezpieczeństwa inwestycyjnego Polski po niedawnym wtargnięciu rosyjskich dronów, członek RPP stwierdził, że zagraniczni inwestorzy nie wykazują paniki. „Już po tym wydarzeniu miałem spotkania z dużą grupą inwestorów z zagranicy i mam świeże spojrzenie na tę sytuację. Oni są na razie raczej spokojni” – powiedział w wywiadzie.

