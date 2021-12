Związki zawodowe: Amazon gigantycznie zaniżył przypadki COVID-19 wśród pracowników

Wspólny raport czterech związków zawodowych zrzeszających pracowników Amazona zarzuca firmie, że ta poważnie zaniżyła liczbę chorych na COVID-19 w 2020 roku i nie wdrożyła odpowiednich środków ochrony. Raport sugeruje, że w magazynach Amazona panuje „ukryta pandemia”.

Przedstawiciele związków pracowniczych odnotowali, że Amazon poinformował pod koniec 2020 o przypadkach zachorowań na COVID-19 wśród swoich pracowników. Według oświadczenia opublikowanego od 1 marca do 19 września 2020 Amazon odnotował 19 816 przypadków COVID-19, co stanowiło 43 proc. spodziewanej liczby obliczonej na podstawie odsetka zachorowań wśród amerykańskiej populacji. Amazon spodziewał się 33 952 przypadków.

Amazon. Oskarżenia o zaniżanie liczby przypadków związanych z pracą

Amazon podawał informacje, że chociaż COVID-19 został wykryty w grupie prawie 20 tys. pracowników, to jedynie 27 z nich zostało zakażonych w czasie wykonywania pracy w magazynach firmy. Od ubiegłego roku amerykańskie firmy zostały zobowiązane do raportowania do departamentu pracy liczby chorych i odniesionych urazów w czasie pracy.

Czytaj też:

Koronawirus zbiera tragiczne żniwo w Europie. Państwa wprowadzają lockdowny

Członkowie związków pracowniczych domagają się dochodzenia w sprawie zachorowań związanych z miejscem pracy. Eric Frumin ze związku Strategic Organizing Center twierdzi, że niemożliwe jest, aby przy 20 tys. przypadków jedynie 27 było związanych z miejscem pracy.

Amazon: nie da się stwierdzić, gdzie doszło do zakażenia

Amazon odpowiada na zarzuty, że OSHA, czyli amerykański urząd ds. bezpieczeństwa pracy stwierdził, że określenie, czy do zakażenia doszło w miejscu pracy, czy poza nim jest niezwykle trudne, a czasem niemożliwe.

Amazon, jako drugi największy prywatny pracodawca w Stanach Zjednoczonych jest celem licznej krytyki, która jeszcze nasiliła się w czasie pandemii. Zamknięcie w domach sprawiło, że Amerykanie jeszcze chętniej zaczęli korzystać z zakupów on-line, przez co sprzedaż Amazona skoczyła o 38 proc. w ujęciu rok do roku. Jednocześnie pod kierunkiem Amazona pojawiły się oskarżenia, że nie zapewnia pracownikom wystarczającej ochrony przed zakażeniem.

W listopadzie 2021 Amazon zawarł porozumienie z pracownikami w stanie Kalifornia i lokalnym departamentem zdrowia w sprawie ognisk COVID-19 w swoich magazynach. Zobowiązał się do wypłaty 500 tys. dolarów na rzecz ochrony pracowników i do informowania pracujących w magazynach Amazona o potencjalnym zagrożeniu zakażeniem SARS-CoV-2 w ciągu jednego dnia. To rezultat przegłosowanej ustawy w stanie Kalifornia o obowiązku informowania przez pracodawców o wykrytych przypadkach COVID-19.

Czytaj też:

IV fala pandemii i apele o szczepienia. Morawiecki przyjął dawkę przypominającą. „III dawka przeciwko IV fali!”