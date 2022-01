Orlen wchodzi na kolejne rynki. Stacje z orłem pojawią się także na Węgrzech

Na uroczystej konferencji prasowej prezes PKN Orlen Daniel Obajtek poinformował o „zakończeniu prac dotyczących wdrożenia środków zaradczych wynikających z warunkowej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez PKN Orlen S.A. kontroli nad Grupą Lotos S.A. Część udziałów w Lotosie przejmie saudyjski gigant naftowy Saudi Aramco za kwotę ok. 1,15 mld zł. Firmy podpisały również długoterminową umowę na dostawy ropy naftowej w ilości od 200 do 337 tys. baryłek dziennie.

Węgierski koncern przejmie ponad 400 stacji Lotosu

Po połączeniu Orlenu i Lotosu 417 stacji tej drugiej firmy przejmie węgierski MOL.

— Dla MOL ta transakcja stanowi ważny krok w strategicznej podróży transformacyjnej, którą rozpoczęliśmy w 2016 r. i którą przyspieszyliśmy w zeszłym roku dzięki naszej zaktualizowanej strategii. Nabycie aktywów ACG w Azerbejdżanie, budowa nowej fabryki polioli na Węgrzech oraz wejście do Polski to ważne kamienie milowe na drodze do osiągnięcia naszych celów.Dzięki tej akwizycji uzyskamy dostęp do największej gospodarki w Europie Środkowo-Wschodniej oraz dotarcie z naszymi produktami i usługami do prawie 40 mln potencjalnych klientów — powiedział Péter Ratatics, wiceprezes wykonawczy ds. usług konsumenckich Grupy MOL, cytowany w informacji węgierskiej firmy.

Daniel Obajtek wyjaśnił, że jednym z warunków, od których Komisja Europejska uzależniła wydanie zgody na połączenie Orlenu i Lotosu, jest zbycie części stacji Lotosu. Orlen natomiast ma nabyć 144 stacje paliw zlokalizowanych na Węgrzech oraz 41 stacji paliw zlokalizowanych na Słowacji, za łączną cenę ok. 229 mln euro. Obajtek dodał, że „oprócz stacji, które odsprzedajemy i odkupujemy, zostanie jeszcze ponad 100 stacji Lotosu”. – Na mikrorynkach, na których nie mamy koncentracji, tych 100 stacji przejdzie rebranding na markę Orlen – dodał.

Dodatkowo firmy zawarły warunkową umowę sprzedaży paliw na rzecz grupy MOL. Ma obowiązywać przez 8 lat.

586 stacji sieci Orlen działa w Niemczech. Zlokalizowane są we wszystkich landach. W ciągu ostatnich 10 lat koncern zainwestował w Niemczech ponad 300 mln euro, głównie w modernizację i rozwój sieci stacji paliw. Z kolei Benzina Orlen na terenie Czech ma 421 stacji, co przekłada się na 25,2-procentowy udział w sprzedaży detalicznej paliw.

