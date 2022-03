Bermudy uziemiły rosyjskie samoloty. Tego rosyjscy przewoźnicy się nie spodziewali

Chcąc ominąć międzynarodowe sankcje, niektórzy przewoźnicy rosyjscy zarejestrowali się na Bermudach. W dokumentach wszystko się zgadzało, bo konfiskacie i zakazom lotów podlegają tylko maszyny zarejestrowane w Rosji oraz należące do rosyjskich przedsiębiorstw. Zresztą już wcześniej wiele rosyjskich – i nie tylko – maszyn rejestrowano na tej małej wyspie w północno-zachodniej części Oceanu Atlantyckiego, gdyż Bermudy są atrakcyjne ze względów podatkowych.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Rosyjskie samoloty zarejestrowane na Bermudach zostały uziemione

Rosyjskie samoloty z rejestracją zaczynającą się na VP- lub VQ-, a nie RA- (to międzynarodowa klasyfikacja rosyjskich maszyn), latałyby sobie po europejskim niebie i za nic miały sankcje, gdyby kilkanaście godzin temu bermudzki regulator rynku lotniczego (Bermuda Civil Aviation Authority – BCAA) nie poinformował, że nie będzie dłużej certyfikować samolotów zarejestrowanych w Bermuda Civil Aircraft Registry, ponieważ nie ma jakiejkolwiek gwarancji, że maszyny są odpowiednio serwisowane, a więc że są zdolne do wykonywania operacji lotniczych.

W komunikacie prasowym z 12 marca Urząd pisze: „Międzynarodowe sankcje nałożone na sektor lotniczy miały znaczący wpływ na zdolność utrzymania nadzoru nad bezpieczeństwem rosyjskich statków powietrznych znajdujących się w Bermudzkim Rejestrze Statków Powietrznych. System zdatności do lotu został ograniczony do tego stopnia, że Urząd Lotnictwa Cywilnego Bermudów nie jest w stanie z całą pewnością zatwierdzić tych samolotów jako zdatnych do lotu.

W konsekwencji o godzinie 23:59 UTC w dniu 12 marca 2022 r. Urząd tymczasowo zawiesiło wszystkie Certyfikaty Zdatności do Lotu tych statków powietrznych eksploatowanych na podstawie umowy między Bermudami a Federacją Rosyjską. W przypadku każdego samolotu znajdującego się w powietrzu o 23:59 UTC 12 marca 2022 r. tymczasowe zawieszenie obowiązuje natychmiast po wylądowaniu”.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport

Rosyjskie lotnictwo jest praktycznie uziemione

Rosyjski ruch pasażerski za chwilę przestanie istnieć. Najwięksi producenci samolotów pasażerskich na świecie: Boeing, Airbus i Embraer, ogłosili wstrzymanie dostaw gotowych samolotów i części do nich. UE, Kanada, USA, Wielka Brytania i Szwajcaria zamknęły swoje niebo dla rosyjskich samolotów. Firmy leasingowe zażądały zwrotu wypożyczonych maszyn, nawet Chińczycy nie chcą przekazywać części zamiennych. W ostatnich dniach Rosjanie mogli wydostać się z kraju lub wrócić do niego na pokładach linii AirSerbia. Władze Serbii nie potępiły Rosji za atak na Ukrainę, a prezydent Aleksandar Vucic zobowiązał się do zachowania neutralności i utrzymywania więzi z Moskwą pomimo nacisków UE, by jego kraj przyłączył się do sankcji. Jego postawa spotkała się z dużą krytyką i dość niespodziewanie w sobotę Vucic ogłosił, że Air Serbia ograniczy jednak liczbę lotów do Rosji.

Czytaj też:

60-latek zatrzymuje ciężarówki jadące na Białoruś. Towary jak jeździły do Rosji, tak jeżdżą