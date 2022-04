Wódka na złe czasy. Spożycie w Rosji gwałtownie rośnie

Rosjanie piją coraz więcej wódki. Agencja Interfax podaje, że w marcu jej sprzedaż detaliczna wzrosła w porównaniu do kwietnia o 10,4 proc. – do 6,4 mln decylitrów. W pierwszym kwartale konsumenci zakupili 18,1 mln dekalitrów. W marcu w górę poszła również liczba amatorów koniaku – tu wzrost wyniósł niecałe 5 proc. do 1 mln dekalitrów oraz win – o 6,4 proc. Mniejszy był za to popyt na szampany i wina musujące.

Najszybciej w Rosji rośnie jednak sprzedaż alkoholi zawierających do 9 proc. alkoholu, a więc na przykład piwa. W marcu sprzedano 1,3 mln dekalitrów słabych alkoholi, czyli dwa razy więcej niż rok wcześniej.

Łącznie w marcu sprzedano 18,3 mln dekalitrów wyrobów alkoholowych (zestawienie nie uwzględnia piwa, napojów na bazie piwa, cydru, poiretu i miodu pitnego), czyli o 6,6 proc. więcej niż przed rokiem, w pierwszym kwartale 52 mln dekalitrów (o 3,9 proc. więcej).

Trudne czasy sprzyjają spożyciu alkoholu

Zwięzła notatka Interfaxu nie określa przyczyn, które mogły wpłynąć na zwiększoną sprzedaż wódki. Można się jednak pokusić o pewne spekulacje. Historia zna wiele przykładów, które dowodzą, że spożycie alkoholu wzrasta w trudnych czasach. Ludzie szukają w alkoholu ucieczki od problemów i otaczających ich z każdej strony złych wiadomości, a jeśli dodatkowo rosną ceny innych produktów, to alkohol zastępuje inne przyjemności. Rzeczywiście, wiele lubianych do tej pory towarów produkowanych przez zagraniczne koncerny jest już od kilku tygodni niedostępnych w Rosji (to wynik sankcji i wycofania się międzynarodowych koncernów), a w górę idą też ceny krajowych towarów. Wódka jest za to tania, więc gdy przychodzą goście lub człowiek chce zrobić sobie jakąś kulinarną przyjemność, stawia na stole butelkę czystej.

