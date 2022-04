Będzie państwowy gigant spożywczy. Jest zielone światło rządu

Powstanie Krajowa Grupa Spożywcza. Rząd zgodził się na zbycie przez skarb państwa udziałów w spółkach: Danko Hodowla Roślin sp. z o.o., Elewarr sp. z o.o., Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice sp. z o.o., Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o., Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o., Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o., Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o., Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. oraz Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile "Zetpezet".

Rząd zgodził się na wniosek wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Wydzielenie spółek i stworzenie z nich oddzielnego holdingu, było inicjatywą MAP i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Rząd chce powołać Krajową Grupę Spożywczą, która będzie silną, państwową spółką rolno-spożywczą. Nowy polski holding będzie mógł budować przewagę konkurencyjną na krajowym rynku rolnym i przyczyniać się do wzmocnienia rozwoju polskiego rolnictwa na rynkach zagranicznych” - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Krajową Grupę Spożywczą będą tworzyć spółki podzielone na sześć segmentów:

produkcja nasienna,

produkcja cukru,

produkcja skrobi,

sektor zbożowo-młynarski,

sektor rolny,

przetwórstwo spożywcze.

Krajowa Grupa Spożywcza otwarta na współpracę z zagranicą

Do nowego holdingu będą mogły być powoływane nowe podmioty, w tym zagraniczne. Szacowane przychody Krajowej Grupy Spożywczej mają kształtować się na poziomie blisko 3,5 mld zł rocznie, co ma stanowić stanowiło wzrost o ponad 35% w stosunku do obecnych przychodów Krajowej Spółki Cukrowej. Jak informował wcześniej MAP na 25 kwietnia zostało zwołane walne zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej, a na 28 kwietnia zaplanowane jest podpisanie umowy przeniesienia udziałów w spółkach wchodzących do holdingu.

