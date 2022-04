Kurs złotego zaczął spadać po informacji o wstrzymaniu rosyjskiego gazu

26 kwietnia około godziny 17.00 kurs złotego zaczął mocno spadać. Zbiegło się to w czasie z nieoficjalną informacją, że Rosja wstrzymała dostawy gazu do Polski gazociągiem jamalskim.

Kurs złotego spada

O godzinie 16.50 za jednego dolara trzeba było zapłacić 4,41 zł, euro kosztowało 4,70 zł, a frank szwajcarski 4,60 zł. 20 minut później złotówka zaczęła odzyskiwać wartość, aby ponownie spaść do poziomów sprzed godziny 17.00. Złoty stracił od 1,5 do 2,1 proc. względem waltu zachodnich.

Może być to spowodowane niepotwierdzoną informacją o zakręceniu kurka z gazem przez Rosję. W piątek 22 kwietnia minął termin, do którego Rosja oczekiwała płatności za gaz w rublach. Polska stanowczo powiedziała, że nie planuje dostosowywać się do żądań Rosji i jest gotowa na ewentualne wstrzymanie dostaw gazu.

