Które firmy przyjęły do pracy najwięcej Ukraińców. „Liczby mogą zaskoczyć”

W ankiecie rozesłanej do największych przedsiębiorstw działających w kraju pytaliśmy o sprawy dla pracowników najważniejsze. Czy firma dała w ubiegłym roku podwyżki? Ile osób zwolniła, a ile zatrudniła? Czy przeprowadziła zwolnienia grupowe lub czy planuje je przeprowadzić? Ile osób zatrudnia na umowie o pracę, a ile na zwykłej śmieciówce?

Wojna zamiast COVID

Wśród tych podstawowych kwestii pojawiły się również dwa pytania dodatkowe. W pierwszych dwóch edycjach rankingu dotyczyły one COVID-19. Chcieliśmy wtedy sprawdzić, jak w dobie pandemii polscy pracodawcy troszczą się o zdrowie i bezpieczeństwo swoich ludzi. Jednak dzisiaj trudno pytać o COVID-19, kiedy tuż za naszą granicą toczy się wojna. Dlatego dwa dodatkowe pytania dotyczyły tego, jak polscy pracodawcy wspierają Ukraińców. Chodziło nam nie tylko o wsparcie materialne, różnego rodzaju zbiórki, transporty żywności czy odzieży, ale również sam fakt, ile dana firma zatrudniła u siebie Ukraińców w marcu, czyli miesiąc tuż po wybuchu wojny.

To wtedy setki tysięcy uchodźców napływały do Polski. Ludzi, którym wojna zabrała nie tylko rodzinę, dom, majątek, ale też pracę. I to jej szukali również w Polsce.

Kto przyjął najwięcej Ukraińców?

W marcu najwięcej Ukraińców przyjęła do pracy Biedronka, która w tegorocznym rankingu 50 najlepszych pracodawców zajęła drugie miejsce. W sumie 106 pracowników z ukraińskim paszportem. Niewiele mniej, bo 96 przyjął do siebie Smithfield Polska, gigantyczny producent mięs i wędlin oraz, co najważniejsze, najlepszy pracodawca w Polsce według „Wprost”. 48 osób przyjął koncern budowlany PORR. Ponadto firma pomogła ściągnąć do polski rodziny swoich 25 ukraińskich pracowników. Każda z nich otrzymała od pracodawcy 3 tys. zł zapomogi oraz wsparcie rzeczowe według zgłoszonych potrzeb. Jakie inne firmy przyjęły tuż po wybuchu wojny najwięcej Ukraińców do pracy? Liczby mogą zaskakiwać, bo czasem niewielkie przedsiębiorstwa przyjęły ich o wiele więcej niż gigantyczne korporacje zatrudniające tysiące ludzi.

