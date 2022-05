Rocket Lab goni SpaceX. Śmigłowiec „złapał” rakietę wracającą z kosmosu

Firma Rocket Lab, czyli jeden z głównych komercyjnych operatorów misji kosmicznych, przeprowadził w nocy z 2 na 3 maja przełomową misję. „There and Back Again” – bo taką nosiła nazwę, nie tylko wprowadziła na niską orbitę Ziemi rekordową liczbę satelitów, to jeszcze zakończyła się bardzo widowiskową próbą przechwycenia pierwszego etapu rakiety Electron przez śmigłowiec Sikorsky S-92. Maszyna przeznaczona jest do transportu ciężkich konstrukcji. Podczas misji była wyposażona w linę zakończoną hakiem, który miał się zaczepić o spadochron wypuszczony z rakiety.

Rocket Lab łapie rakietę za pomocą śmigłowca

Start odbył się na półwyspie Māhia w Nowej Zelandii, gdzie znajduje się główna baza firmy Rocket Lab. Głównym celem startu było wprowadzenie na niską orbitę Ziemi rekordowej liczby satelitów. Swoje urządzenia na pokładzie Electrona wysłały firmy Alba Orbital, Astrix Astronautics, Aurora Propulsion Technologies, E-Space, Unseenlabs i Swarm Technologies. Wszystkie satelity zostały pomyślnie dostarczone na swoje docelowe orbity około 520 km od Ziemi.

Ta część przebiegła dokładnie według założeń. Dużą niewiadomą była jednak część, której jeszcze nigdy wcześniej nie próbowano (nie wliczając testów na sztucznym ciężarze). Chodzi o przechwycenie spadającej na spadochronie pierwszej części rakiety Electron. Misja transmitowana była na żywo. Na umieszczonej w śmigłowcu kamerze można było zauważyć, że śmigłowiec przechwycił rakietę zgodnie z planem.

Peter Beck, szef Rocket Lab poinformował później na Twitterze, że faktycznie udało się przechwycić rakietę, ale załoga śmigłowca po chwili zdecydowała o odłączeniu rakiety, gdyż „nie byli zadowoleni z tego, jak leciała” . „To nic takiego, rakieta bezpiecznie wylądowała w ocenie” – dodał.

