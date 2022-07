Bloomberg: bank HSBC negocjuje sprzedaż rosyjskiego oddziału. To ostatni wielki bank, który działa w Rosji

Brytyjski bank HSBC jest jedną z nielicznych zachodnich instytucji finansowych, które nie zamknęły oddziału w Rosji. Nie dość, że nadal obsługuje rosyjskich klientów, to aby uniknąć kar, które przewidziane są od pewnego czasu za używanie słowa „wojna” w kontekście rosyjskiej agresji, sprytnie pomija zabronioną frazę w analizach czy raportach. Autorzy pisanych dla klientów dokumentów salwują się używając słowa „konflikt”. Financial Times donosił w marcu, że takie zakłamywanie rzeczywistości nie podoba się pracownikom HSBC w innych krajach, ale firma pozostała głucha na takie uwagi. „Nasze myśli są ze wszystkimi osobami, które dotyka trwający konflikt na Ukrainie” – to jedyny komentarz, jakie „FT” uzyskał od rzecznika firmy w odpowiedzi na pytanie, czy obecność w Rosji nie jest źle odbierana przez pracowników.

Bloomberg: HSBC prowadzi rozmowy o sprzedaży aktywów

Coś mogło się w tej materii jednak zmienić. Powołując się na dwóch informatorów, Bloomberg donosi, że HSBC prowadzi rozmowy w sprawie sprzedaży swojego oddziału w Rosji lokalnemu pożyczkodawcy Expobank. Podobno rozmowy są na zaawansowanym etapie. Rzecznicy HSBC i Expobank odmówili komentarza.

HSBC od kilku lat nie prowadzi w Rosji obsługi klientów indywidualnych i zajmuje się wyłącznie klientami korporacyjnymi. Rosyjski oddział nie jest duży, zatrudnia około 200 osób. W czerwcu zeszłego roku jego aktywa wynosiły 89,9 mld rubli.

Decyzję o pozostaniu w Rosji HSBC uzasadnił zobowiązaniami wobec klientów. Lojalność to w biznesie ważna cecha, ale nadzwyczajne okoliczności wymagają podejmowania niepopularnych kroków. Podjęły je inne międzynarodowe banki. Goldman Sachs i JPMorgan Chase & Co. już w marcu ogłosiły wyjście z rosyjskiego rynku, a Societe Generale sprzedało swoje aktywa w Rosji Rosbankowi, który należy do jednego z najbogatszych Rosjan, Władimira Potanina. Zapłacił za nie około 3 miliardów euro.

