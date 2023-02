Bezrobocie nieznacznie wzrosło. Są powody do obaw?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało, że szacowana stopa bezrobocia w styczniu wyniosła 5,5 proc. To o 0,3 pkt. proc. więcej niż w grudniu.

Minister Marlena Maląg uspokaja, że nie dzieje się nic niepokojącego. – Nigdy w historii bezrobocie w styczniu nie było niższe. Tylko raz zanotowano równie dobry wynik – w 2020 r. – powiedziała.

858,7 tys. bezrobotnych

Według danych MRiPS pod koniec minionego miesiąca w urzędach pracy zarejestrowanych było 858,7 tys. bezrobotnych. Oznacza to, że bez pracy pozostawało o 68,4 tys. mniej osób niż przed rokiem.

– Cały czas monitorujemy sytuację na rynku pracy. Jak co roku, w okresie zimowym następuje minimalny wzrost stopy bezrobocia, co jest spowodowane zakończeniem prac sezonowych. Z doświadczenia wiemy, że w miesiącach letnich następuje odbicie – podkreśliła minister Maląg.

Zasadne pytania o bezrobocie

W związku ze spowolnieniem gospodarczym naturalne s ą pytania o to, czy nie wzrośnie bezrobocie. Okresie pandemii udało się go uniknąć dzięki rządowym tarczom, które zapewniały m.in. dopłaty do składek do ZUS, ale obecnie tego rodzaju działania nie są prowadzone.

Listopadzie zeszłego roku ekonomista Marek Zuber uspokajał, że nie grozi nam wielkie bezrobocie, które pamiętamy z lat 90. ubiegłego wieku ani nawet takie, jakie dotknęło strefę euro w 2013 roku, kiedy dochodziło do 14 proc. – To nie będzie kryzys polegający na wielomiesięcznym szukaniu pracy. Nie będzie to kryzys bezrobocia, ale, jak wspomniałem, kryzys odczucia zubożenia. Będziemy biedniejsi, ale nie będzie poważnych problemów z pracą – przekonuje.

