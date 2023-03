Dino szuka pracowników. Gdzie najwięcej ofert?

Sieć dyskontów Dino szuka obecnie 1252 pracowników. Najwięcej ofert dotyczy obsługi klientów w sklepach, a pozostałe skierowane są do magazynierów, przedstawicieli handlowych i pracowników centrali.

Dino zatrudnia. Kto może dostać pracę?

Jeśli chodzi o pracowników marketów, to dostępne są oferty na pół etatu, ¾ etatu oraz w pełnym wymiarze godzin. Kto nie chce siedzieć przy kasie i obsługiwać klientów, może starać się o pracę wyłącznie przy wykładaniu towaru. Firma przewiduje także stanowisko mobilnego kasjera-sprzedawcy – praca jest wykonywana na terenie całego województwa. Część stanowisk przeznaczona jest dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Serwis dlahandlu.pl informuje, że spółka Dino Polska otrzymała w 2022 roku 20,7 mln zł pomocy publicznej. „Prawie w całości są to refundacje z PFRON na zatrudnianie osób niepełnosprawnych” – czytamy.

7 centrów dystrybucyjnych Dino

Sieć logistyczna Grupy Dino oparta jest na siedmiu centrach dystrybucyjnych: w Krotoszynie, Jastrowiu, Wolborzu, Rzeszotarach, Łobzie, Sierpcu i Sieroniowicach. Rekrutacje prowadzone są we wszystkich magazynach. Kto ma szansę na pracę? Poszukiwani są inspektorzy BHP, specjaliści ds. kontroli, brygadziści, magazynierzy, a także kilku kierowników.

Zatrudnienie w centrali mogą znaleźć konstruktorzy, specjaliści IT, pracownicy działu prawnego…

W ogłoszeniach Dino zapewnia umowę o pracę, szkolenia oraz pakiet benefitów, w tym prywatną opiekę medyczną, dodatkowe ubezpieczenie, kartę sportową.

Dino z rekordem na giełdzie

7 marca kurs akcji polskiej sieci osiągnął lokalny szczyt na poziomie 400,50 zł. Co prawda później nastąpił spadek, ale nie ulega wątpliwości, że Dino udało się przebić nieosiągalną dotychczas barierę. Dzięki temu kapitalizacja spółki zbliżyła się do 40 mld zł (by osiągnąć ten pułap, jeden walor Dino Polska musiałby kosztować minimum 408 zł).

Skąd tak dobre notowania Dino? Według serwisu Wiadomości Handlowe może to wynikać z faktu, że inwestorzy spodziewają się optymistycznych wyników sieci za końcówkę 2022 roku i tym samym za cały zeszły rok. Pokazywałoby to odporność Dino na trudną sytuację gospodarczą w kraju. Skonsolidowany raport roczny spółka ma przedstawić 23 marca, natomiast wyniki za I kwartał tego roku poznamy 4 maja.

Portal przypomina, że jeszcze jesienią 2021 roku pojedynczą akcję Dino można było kupić za jedynie 280 zł.

