Prawnicy, bankowcy i menedżerowie wynegocjowali sobie podwyżki. Średnie zarobki przekraczają 13 tys. zł brutto

Na stojące w miejscu wynagrodzenia nie mogli narzekać specjaliści i menedżerowie z branży prawniczej – ich pensje wzrosły o 13 proc. w porównaniu do poprzedniego roku i wynosi średnio 14 505 zł brutto. Na podium znalazła się także farmacja ze wzrostem 8 proc. (średnio 14 637 zł brutto) oraz bankowość i ubezpieczenia, gdzie wynagrodzenia poszybowały także o 8 proc. w górę (średnio 13 738 zł). Najmniejsze wzrosty, o 1 proc. zanotowane zostały w branży IT (średnio 18 996 zł brutto), logistycznej (średnio 12 317 zł brutto) oraz sprzedaży i marketingu (średnio 13 966 zł brutto).

Zdziwienie na rynku pracy w sektorze IT

– Największe wzrosty w branży prawniczej związane są między innymi z dużą konkurencją o wykwalifikowanych specjalistów, zwłaszcza w obszarach sporów, prawa pracy i podatków. Natomiast rynek IT pierwszy raz od wielu lat przechodzi przez korektę rynkową. Wielu specjalistów IT jest zaskoczonych zmniejszającą się liczbą ofert pracy, a także wydłużonymi projektami rekrutacyjnymi. Wynika to z faktu, iż na rynku jest więcej dostępnych kandydatów oraz firmy, ograniczając budżety, z większą starannością przyglądają się dopasowaniu kandydatów do organizacji – komentuje Artur Skiba, prezes zarządu Antal.

Co – poza pensją – chwalą sobie specjaliści i menedżerowie?Według badania Antal jednym z najważniejszych benefitów jest niezmiennie możliwość pracy zdalnej – mimo że powoli kurczy się grono pracodawców, którzy godzą się na taką formę świadczenia pracy(spadek o 9 p.p. porównując z ubiegłym rokiem). Wysoko w rankingu jest również prywatna opieka medyczna oraz elastyczny czas pracy.

Na największy wzrost popularności, w porównaniu z poprzednim rokiem, bo o 6 punktów procentowych, liczył natomiast benefit w postaci samochodu służbowego.

Coraz więcej usług odbywa się „na zewnątrz”

W swoim raporcie analitycy firmy Antal piszą, że „ewolucja i zmiana w kierunku wzrostu płac jest nieunikniona w obecnych czasach, w których coraz więcej kandydatów oczekuje wyższych pensji, by utrzymać ten sam lub wyższy poziom życia, biorąc pod uwagę obecną inflację”. Firmy muszą więc dostosowywać swoje strategie wynagrodzeń do obecnych trendów oraz poszukiwać dodatkowych rozwiązań pozapłacowych, aby pozostać konkurencyjne na rynku pracy. Należy zauważyć, że coraz bardziej popularną formą współpracy staje się outsourcing.

- Przedsiębiorcy, zamiast tworzyć kolejne etaty, decydują się na outsourcing głównie prostych zadań i procesów, co umożliwia im bardziej efektywne zarządzanie zasobami. Jak wynika z danych Antal, aż 54 proc. specjalistów i menedżerów choć raz skorzystało z takiej usługi. 10 proc. respondentów korzysta z niej w odniesieniu do ponad połowy potrzeb na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich w skali roku – dodaje Dominik Kalinowski, Head of Outsourcing w Antal.

