Meeting Point Foksal. Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP zaprasza na nowy cykl spotkań

Jak projektować obiekty, które w sercach dużych aglomeracji tworzyć będą przyjazne, pełne zieleni strefy, czerpiące z lokalnego potencjału i historii tych miejsc? Jak sprawić, by były naturalne i otwarte, by aktywnie zapraszały szerokie grono odbiorców do współtworzenia ich unikalnego charakteru? Odpowiedzi na te ważne kwestie szukać chce Przemo Łukasik i Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, które rozwija nowy cykl wydarzeń pod hasłem MEETING POINT FOKSAL. Jego ideą jest pobudzenie otwartej debaty na temat tworzenia zrównoważonych miast poprzez spotkania z wybitnymi architektami oraz ekspertami z powiązanych dziedzin. Pierwsze spotkanie odbędzie się już 8 września 2023 r. o godzinie 17.30.

MEETING POINT FOKSAL to nowy cykl spotkań z wybitnymi architektami oraz ekspertami zainicjowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP. Wraz z autorami najbardziej inspirujących budowli ostatnich lat SARP ma ambicję rozwijać otwarty think tank, który w duchu wymiany wiedzy i pomysłów będzie miejscem zderzania idei i potrzeb. Ma on angażować wszystkich tych, którym bliska jest nie tylko architektura, ale też nowa energia i otwartość przestrzeni miejskich. „Tą inicjatywą mamy nadzieję łączyć pokolenia, dyscypliny i wiedzę. Dzieląc się doświadczeniami starszych architektów, chcemy otwierać się na młodych i zapraszać do żywej debaty przedstawicieli wielu środowisk”. – mówi arch. Agnieszka Kalinowska-Sołtys, prezeska SARP. Pierwszy wykład już 8 września! „Chcemy wsłuchać się w głosy architektów, urzędników, urbanistów i specjalistów od pejzażu. Zaprosić do dyskusji varsavianistów, studentów, socjologów, ale także praktyków z zakresu odpowiedzialności społecznej i ESG”. – dodaje Przemo Łukasik, moderator cyklu MEETING POINT FOKSAL. Pierwsze z cyklu wydarzeń spotkanie będzie miało miejsce już 8 września, o godz. 17.30 w Pawilonie Wystawowym SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie. Inaugurujący wykład pod tytułem „Francuskie doświadczenia architektoniczne. Inspiracje dla tworzenia przyjaznych ekosystemów w centrach miast” wygłoszą goście specjalni – Frédérica Chartier i Pascale Dalix z paryskiej pracowni architektonicznej ChartierDalix. Architekci opowiedzą o projektach, w których architektura jest postrzegana jako zbudowany system, który łączy w sobie gościnność życia, poezję i wspólne dobro. Przybliżą, w jaki sposób pracują nad równowagą w tworzeniu odpowiedniego środowiska współczesnego człowieka. „Od lasów pasterskich po farmy przemysłowe, ludzka organizacja postępowała w kierunku oddzielenia miasta od wsi, miasta od rolnictwa, metropolii od obszarów wiejskich. Te opozycje opierają się na założeniu panowania ludzkości nad naturą oraz pragnieniu racjonalizacji i utowarowienia życia. Zagęszczenie miast niekoniecznie tworzy więzi społeczne. Być może najbardziej odpornymi miastami będą te, które są skłonne przywrócić pewną elastyczność w organizacji przestrzeni, zachęcając do różnorodności na bardzo lokalnych poziomach?” – mówią Frédéric Chartier i Pascale Dalix. Rozmowy o architekturze z korzyścią dla miast Po wykładzie odbędzie się dyskusja panelowa z udziałem architektów, przedstawicieli administracji, NGOs i varsavianistów. Na przykładach wybitnych budowli współczesnej architektury rozmówcy będą szukać odpowiedzi, jak projektować obiekty, które w sercach dużych aglomeracji będą tworzyć przyjazne, pełne życia, zrównoważone przestrzenie. Jak wkomponować zieleń, by przekładała się na dobrostan społeczności miejskich, stymulując wszystkich użytkowników do współtworzenia unikalnego charakteru tych miejsc. „Naszym pragnieniem jest, aby SARP był przestrzenią otwartą dla wielu środowisk i zawodów, które wspólnie z architekturą wpływają na dobrostan człowieka i mają odpowiedzialny wpływ na świat. Chcemy, by to piękne miejsce przy ulicy Foksal wypełniało się życiem – aby środowisko otwierało się na młodszych i zapraszało do współpracy specjalistów wielu dziedzin i przedstawicieli wielu pokoleń”. – podsumowuje ideę cyklu spotkań MEETING POINT FOKSAL Przemo Łukasik. Patronat nad wydarzeniem objęła Francusko-Polska Izba Gospodarcza CCIFP oraz Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Więcej na: https://www.sarp.pl/pokaz/meeting_point_foksal,3317/ Biuro architektoniczne ChartierDalix, od momentu założenia w 2008 roku przez Frédérica Chartiera i Pascale Dalix, zrealizowało ponad dwadzieścia budynków. Pracownia otrzymała szereg nagród w konkursach międzynarodowych, w tym: Première Œuvre du Moniteur w 2009 roku, "40 under 40" dla młodych architektów, Équerre d'argent w kategorii "Działalność" (trzykrotnie), Miesa van der Rohe czy "Le Soufaché" od francuskiej Académie d'architecture za całokształt pracy. Biuro wygrało międzynarodowe konkursy: w 2017 r. na metamorfozę wieży Montparnasse w Paryżu wraz z Nouvelle AOM, a także na przebudowę kampusu szkolnego Bockmühle w Essen. Obecnie jest w trakcie prac nad 10 kolejnymi realizacjami. 2019 r. Frédéric Chartier i Pascale Dalix zostali mianowani przez Ministerstwo Kultury Kawalerami Sztuki i Literatury. Pascale Dalix jest członkiem Académie d'architecture od września 2020 roku. Obszarem zainteresowania pracowni jest badanie, w jaki sposób budynki odzwierciedlają ewolucję współczesnych warunków życia. Badania te zostały zebrane w książce zatytułowanej "Hosting life: Architektura jako ekosystem" opublikowanej w 2019 roku przez ParkBooks. https://www.chartier-dalix.com/en Instagram: @chartierdalix Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP (www.sarp.pl) – organizacja zrzeszająca architektów zainteresowanych promowaniem architektury, wysokich standardów wykonywania zawodu architekta, a także działaniem na rzecz otaczającej nas przestrzeni. SARP posiada ponad 130 lat tradycji a wśród jego członków znajdowali się tacy wybitni architekci jak: Bohdan Pniewski, Marek Leykam czy Jan Bogusławski. Podstawę działania SARP stanowi statut stowarzyszenia, który definiuje cele a także sposób organizacji. Do najważniejszych zadań SARP należą: dbałość o jakość architektury i środowiska, tworzenie warunków do rozwoju twórczości architektonicznej i jej ochrona, rozwój warsztatu i zawodu architekta. SARP realizuje te cele między innymi poprzez publiczne zabieranie głosu w sprawach dotyczących przestrzeni, edukację architektoniczna czy organizację konkursów architektonicznych w oparciu o przejrzyste procedury. Oddział Warszawski SARP jest miejscem, które od lat integruje środowisko architektów oraz osoby zainteresowane architekturą i urbanistyką.