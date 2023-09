Rozgrzane place budowy. Ostatnie miesiące na wykorzystanie pieniędzy unijnych

Produkcja budowlano-montażowa w sierpniu wzrosła realnie (tzn. w cenach stałych) o 3,5 proc. rok do roku po zwyżce o 1,1 proc. w lipcu i 1,5 proc. w czerwcu. „Czwartkowe dane potwierdzają, że kołem zamachowym budownictwa są obecnie inwestycje infrastrukturalne. Produkcja w kategorii „budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” wzrosła w sierpniu o 11,8 proc. rok do roku, tak samo jak w lipcu. To najlepsze wyniki od lutego” – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Ekonomiści, z którymi rozmawiała gazeta, są zdania, że pośpiech w realizacji projektów inwestycyjnych wynika z tego, że to ostatni rok na wykorzystanie środków z budżetu na lata 2014-2020.

Dane GUS o budownictwie

Aktywność w zakresie robot budowlanych specjalistycznych, które obejmują m.in. przygotowanie gruntów pod budowę, zwiększyła się w sierpniu o 0,9 proc. rok do roku po zniżce o 3,4 proc. w lipcu. Poprawę widać również w budownictwie mieszkaniowym. Produkcja sprzedana budynków zmalała w sierpniu o 5 proc. rok do roku, najmniej od lutego, po zniżce o 7,8 proc. w lipcu.

W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2023 r. liczba mieszkań oddanych do użytkowania okazała się o 3,1 proc. wyższa niż przed rokiem. W tym samym okresie rozpoczęto budowę o 27,7 proc. mniejszej liczby mieszkań. Z kolei pozwoleń na budowę lub zgłoszeń było o 32 proc. mniej.

Budownictwo w pierwszych miesiącach 2023 roku

W okresie styczeń–kwiecień 2023 roku do użytkowania trafiło 75,6 tys. mieszkań, tj. 3,1proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2022. Z tej liczby:

deweloperzy przekazali do eksploatacji 40,7 tys. mieszkań – o 0,5 proc. więcej niż przed rokiem,

inwestorzy indywidualni – 33,7 tys. mieszkań, tj. o 6,6 proc. więcej.

W okresie styczeń–kwiecień 2023 wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 72,1 tys. mieszkań, tj. o 32,0 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2022 roku.

W ciągu czterech pierwszych miesięcy 2023 r. rozpoczęto budowę 53,1 tys. mieszkań, tj. o 27,7 proc. mniej niż przed rokiem. Deweloperzy rozpoczęli budowę 30,4 tys. mieszkań (aż o 28,9 proc. mniej), a inwestorzy indywidualni 21,4 tys. (o 27,8 proc. mniej).

