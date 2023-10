Dyscyplinarka nie była uzasadniona. Sąd przywrócił pracownicę Amazona do pracy

Amazon zwolnił Marię z przyczyn dyscyplinarnych, pomimo jej podwójnej ochrony na mocy prawa pracy. Jej udział w Prezydium Komisji Międzyzakładowej Inicjatywy Pracowniczej w Amazon oraz pełnienie funkcji Społecznego Inspektora Pracy stanowiły podstawy do szczególnej ochrony przed zwolnieniem – czytamy w komentarzu związku zawodowego.

Sad nie dał wiary zarzutom Amazona

W wypowiedzeniu spółka powoływał się na rzekome filmowanie lub fotografowanie procesu przenoszenia zwłok. Zdaniem sędzi Amazon nie przedstawił dowodów potwierdzających takie zarzuty, więc nie uznał ich za prawdziwe. Gdyny jednak nawet były prawdziwe, to nie stanowiły rzeczywistej przyczyny zwolnienia. Rzeczywistymii powodami wypowiedzenia umowy mogła być „stanowcza i zdecydowana postawa Marii w obronie praw i interesów pracowniczych” – czytamy w komentarzu.

Sędzia podkreśliła, że konflikt między związkiem zawodowym a pracodawcą nie może być podstawą zwolnienia działacza związkowego lub też nieprzywrócenia go do pracy przez sąd.

Spółka domagała się bowiem zmiany przez sąd roszczenia powódki o przywrócenie do pracy na odszkodowanie. Argumentowano to konfliktem między pracodawcą a związkiem. Zdaniem sędzi krytyczna wobec Amazon aktywność Marii na zakładzie i w mediach wynikała z jej zaangażowania w działalność związkową, a do rozwiązania konfliktów na zakładzie konieczna jest wola dwóch stron.

Podobnych sytuacji, a więc wypowiedzenia umowy członkom związku zawodowego, ma być w Amazonie więcej. „Wyrzucanie aktywnych związkowców to częsta praktyka stosowana przez pracodawców. W 2022 roku m.in. z WZZ Sierpień 80, OPZZ Konfederacja Pracy, NZZP mBank oraz NSZZ Solidarność w Genpact doprowadziliśmy do wprowadzenia regulacji prawnych, które zwiększają moc szczególnej ochrony stosunku pracy. Co ciekawe duża część nielegalnie wyrzuconych związkowców, z którymi współpracowaliśmy, zatrudniona była w zakładach obsługiwanych przez tę samą kancelarię prawną specjalizującą się w union busting” – informuje Inicjatywa Pracownicza.

Strajk pracowników Amazona

Gorąco jest także w oddziałach Amazona za granicą. Pracownicy w Stanach Zjednoczonych ogłosili, że w przyszłym miesiące planują strajk w sprawie podniesienia wynagrodzeń. Protesty – jak podaje BBC – odbędą się w dniach 7-9 listopada, a także 24 listopada. Ten ostatni termin to data tegorocznego Czarnego Piątku, czyli jednego z najbardziej pracowitych dni dla pracowników handlu.

Związek GMB Union szacuje, że w strajkach uczestniczyć będzie ponad 1000 pracowników centrum logistycznego Amazona w mieście Coventry w środkowej Anglii. To właśnie tam, na początku tego roku odbyły się pierwsze strajki brytyjskich pracowników giganta e-handlu.

Wiadomość o akcji strajkowej w listopadzie nadeszła dzień po tym, jak Amazon zapowiedział podwyżki o "co najmniej 1 funta za godzinę". Wcześniej firma oferowała jedynie 50 pensów podwyżki. Zmiana stanowiska nie przekonała jednak związkowców, którzy oczekują wzrostu wynagrodzenia pracowników z 10,50 funtów do 15 funtów za godzinę. Przedstawiciele GMB Union nie kryją, że taki a nie inny termin strajku ma dać do myślenia władzom Amazona.

