Boom ukraińskich biznesów w Polsce

W ciągu ostatnich lat e-commerce stało się integralną częścią polskiego krajobrazu handlowego. Jednak to napływ Ukraińców wzmocnił tę branżę, stwarzając nowe możliwości i wyzwania. Zgodnie z danymi Selectivv Data Tank, w grudniu 2022 r. frekwencja w centrach handlowych wzrosła o 18,9 proc., a na tę zmianę złożył się napływ gości z zagranicy. Polacy odwiedzali centra handlowe coraz rzadziej, co skutkowało spadkiem o 1,2 procent. Tymczasem liczba Ukraińców w polskich centrach wzrosła niemal trzykrotnie i stanowiła już 18 procent wszystkich gości.

Biznes Ukraińców w Polsce: nowa fala przedsiębiorczości

Wzrost liczby Ukraińców w Polsce przełożył się nie tylko na handel, ale także na nowe przedsięwzięcia. Polski Instytut Ekonomiczny podaje, że w 2022 roku Ukraińcy założyli w Polsce blisko 16 tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych, co stanowiło 6 procent wszystkich firm powstałych w tym okresie. Przełomowe były także pierwsze miesiące 2023 roku, gdzie odnotowano kolejne blisko 14 tysięcy nowych firm. Niemal co dziesiąta nowa działalność gospodarcza w Polsce to inicjatywy obywateli Ukrainy.

Przykłady sukcesu

O przykłady ukraińskich biznesów, które z sukcesem zaistniały na polskim rynku, nietrudno. Fani zakupów internetowych mogą korzystać z Rozetki, platformy internetowej, która powstała w 2005 roku i od tego czasu zdobyła ogromną popularność wśród klientów na Ukrainie. Rozetka jest niekwestionowanym liderem na ukraińskim rynku e-commerce, oferując klientom szeroki asortyment produktów od elektroniki i sprzętu AGD po odzież i artykuły spożywcze.

Kolejne oddziały otwiera w naszym kraju Dnipro-M – monobrandowa sieć elektronarzędzi i sprzętu ogrodniczego. W Polsce funkcjonuje już siedem sklepów stacjonarnych, a w planach jest uruchomienie dwóch kolejnych.

Z kolei Ravis to sieć salonów fryzjerskich w modelu franczyzowych. Firma przyciąga klientów programem lojalnościowym – walutą Cutcoins, którą można wymieniać na sprzęt AGD lub zniżki. W Warszawie funkcjonuje już 19 salonów sieci.

Wpływ wzrostu biznesów ukraińskich na polską gospodarkę

Napływ Ukraińców do Polski to nie tylko dynamiczny wzrost rynku e-commerce, ale także znaczący wkład w lokalną gospodarkę. Rozkwit firm ukraińskich w Polsce oznacza więcej miejsc pracy, większą aktywność gospodarczą i wzrost konkurencyjności na rynku. Firmy założone przez Ukraińców przyczyniają się do podniesienia poziomu usług i dostępności różnorodnych produktów. To oznacza większą wybór i korzyści zarówno dla konsumentów, jak i innych przedsiębiorców na rynku.

Jak kupują Ukraińcy: wpływ na rynek e-commerce

Ukraińscy konsumenci to nie tylko nowoczesni klienci e-commerce, ale także miłośnicy nowości. Według danych agencji Nielsen IQ, przeszło 80 procent Ukraińców to tzw. „promo hunterzy," którzy chętnie korzystają z atrakcyjnych promocji. Ta grupa konsumentów aktywnie przyczynia się do wzrostu sprzedaży w Polsce.

Co ciekawe, ukraińscy klienci często sięgają po różne kanały zakupowe. Największy udział w rynku e-commerce to sklepy większego formatu, które odpowiadają za ponad 60 procent wartości sprzedaży żywności i produktów codziennego użytku. Hiper- i supermarkety stanowią również istotną część tego rynku. Jednak, nie można zapominać o rosnącej popularności zakupów online. Według danych z trzeciego kwartału 2021 roku, aż 59 procent badanych stwierdziło, że w ciągu ostatniego miesiąca dokonało zakupów spożywczych i niespożywczych online. Co ważne, 73 procent z nich nie planowało zmniejszać częstotliwości swoich zakupów internetowych. To oczywiście wiąże się z dynamicznym rozwojem aplikacji zakupowych i zwiększonym wykorzystaniem sztucznej inteligencji w handlu.

Trendy w e-commerce na rynku polskim i ukraińskim

Obserwujemy dynamiczny rozwój rynku e-commerce zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. W obu krajach klienci coraz chętniej sięgają po zakupy online, a firmy stawiają na rozwijanie swojej obecności w internecie. Warto zaznaczyć, że innowacyjne rozwiązania, takie jak płatności cyfrowe czy rosnące wykorzystanie sztucznej inteligencji, zmieniają sposób, w jaki kupujemy i sprzedajemy. To również otwiera nowe możliwości dla rozwoju e-commerce i przyczynia się do dynamizacji gospodarki cyfrowej w obu krajach.