Inuru rusza na podbój rynku FMCG i medycznych opakowań

Wsparcie pozyskane w ostatniej rundzie finansowania pochodzi od konsorcjum inwestorów, w tym wiodącego prywatnego producenta oświetlenia LED (light-emitting diode), Adamed (poprzez dedykowany fundusz), Aper Ventures oraz ARIA wraz z grupą aniołów biznesu. Świadczy to o zaufaniu do opracowanej przez Inuru technologii drukowania światła.

Opatentowane przez firmę rozwiązanie umożliwia umieszczenie inteligentnego światła na dowolnych powierzchniach. Interaktywne OLED-y znajdują szczególne zastosowanie w produkcji etykiet i opakowań. Technologia Inuru może być wykorzystana zarówno w sposób praktyczny – na przykład jako ostrzeżenie (przeterminowane leki, niebezpieczne substancje) lub kreatywny – intrygujący element ilustracji, sposób na przekazanie dodatkowych treści marketingowych w przyciągający uwagę sposób.

Firma produkuje OLED-y w Niemczech i opracowała unikalny system ich drukowania. Technologia Inuru po raz pierwszy została zaprezentowana w Singapurze w 2019 roku. Koncern Coca-Cola, w ramach kampanii promocyjnej „Star Wars” ożywił miecze świetlne bohaterów serii OLED-ami Inuru. Limitowana edycja stała się viralem w sieci i cennym obiektem kolekcjonerskim fanów Gwiezdnych Wojen.

Plany na rynkową ekspansję

Inuru ma w planach ekspansję na nowe rynki, w tym sektor dóbr szybko zbywalnych (FMCG) i farmaceutyczny. W tym drugim przypadku etykiety OLED mają pomóc pacjentom w odczytywaniu daty ważności leków i zapewnieniu przestrzegania przepisanych dawek. Jest to odpowiedź na krytyczny problem złego dawkowania leków, który przyczynia się do wysokich kosztów po stronie zarówno użytkowników, jak i całego systemu zdrowia.

W krajobrazie, w którym każdy z nas ryzykuje przyjmowaniem przeterminowanych leków, a połowa z nich nie przestrzega wytycznych dotyczących przepisów – skutkuje to 600 miliardami dolarów w zapobiegawczych wydatkach na opiekę zdrowotną i 325 000 rocznych ofiarach śmiertelnych. Zapotrzebowanie na inteligentne rozwiązania w tym sektorze są niezbędne.

– Dzięki naszym etykietom umożliwiamy pacjentom zwiększenie przestrzegania zaleceń dotyczących leków i pomagamy odzyskać kontrolę nad swoim zdrowiem – powiedział Marcin Ratajczak, CEO Inuru.

Po nawiązaniu współprac z gigantami rynkowymi, takimi jak Coca-Cola, Cattier i Displate, Inuru wkracza też w amerykański przemysł zabawek i gier z firmą CEACO. Produkty INURU zostały użyte w zupełnie nowej odsłonie – tym razem stanowią element gry planszowej, dostępnej w sieci Walmart.

Technologię INURU można również integrować w ubrania, nadając im funkcje nie tylko estetyczne, ale również zwiększyć bezpieczeństwo użytkującego.

Obecnie firma skupia się na ukończeniu pierwszej na świecie w pełni zautomatyzowanej linii produkcyjnej druku OLED w Wildau, niedaleko Berlina. Linia umożliwi Inuru znaczne obniżenie kosztów produkcyjnych, a co za tym idzie, zwiększenie dostępności rozwiązania i wejście na nowe rynki zbytu.

Zainteresowanie INURU na całym świecie

Rynek elektroniki drukowanej ma rozwijać się w tempie 18,3 proc. CAGR (roczna skumulowana stopa wzrostu) i wzrosnąć z 9,9 do 23 mld dol. do 2026 r. – Dążąc do wykorzystania naszej technologii OLED w sektorze urządzeń i opakowań medycznych oraz FMCG, dokładnie oceniamy różne kanały finansowe, w tym możliwość IPO – powiedział Robert Chudala, CFO Inuru. – Te rozważania są integralną częścią kompleksowej strategii kapitałowej, zaprojektowanej tak, aby wspierać nasze szybkie działania skalujące i ułatwiać wejście na nowe rynki, zarówno geograficznie, jak i w różnych sektorach przemysłu – dodał.

Technologia OLED Inuru wzbudziła zainteresowanie na kluczowych międzynarodowych rynkach, obejmujących Stany Zjednoczone, Europę, Azję i Bliski Wschód. Możliwości rozwoju i zaadresowania potrzeb rynku są więc ogromne i firma jest gotowa do szybkiej ekspansji.

Inuru zadbało również o odpowiednie zabezpieczenie swojej technologii. Firma zbudowała solidne portfolio własności intelektualnej, obejmującej 25 patentów, i dzięki temu może tworzyć ekonomiczne technologie OLED i etykiety oświetleniowe za pomocą zaawansowanych technologii produkcyjnej.

To pozwali zaspokoić popyt i osiągnąć znaczącą skalę produkcji. Jednocześnie Inuru stale pracuje nad optymalizowaniem wydajności produkcji i realizuje ekonomię skali w zakupie materiałów. To pozwala dalej zmniejszać koszt produkcji OLED-ów, torując drogę dla niskokosztowych produktów OLED dla nowych zastosowań, takich jak opakowania leków farmaceutycznych i etykiety zmniejszające marnowanie żywności. Spółka od początku roku prowadzi również warszawski odział i w niedalekiej przyszłości zamierza otworzyć w Polsce centrum R&D.