Poczta Polska robi sobie przerwę. Nie wyślesz listu ani paczki

O sytuacji Poczty Polskiej jest ostatnio bardzo głośno. Głównie mowa tu o kiepskich warunkach finansowych i kadrowych firmy. Kilka dni temu pojawiły się jednak dobre wieści, bowiem prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo Pocztowe. Ona pozwoli m.in. na przekazanie placówkom państwowym ponad 2 mld zł na poczet finansowania kosztu netto świadczenia usług powszechnych. Teraz z kolei mamy znów niepokojące informacje, bo ogłoszono przerwę w działaniu.

Poczta Polska ogłasza przerwę. Nie skorzystamy z usług

Poczta Polska opublikowała komunikat, w którym informuje, że w najbliższych dniach Polacy nie odbiorą przesyłek i listów, nie będą mogli nic wysyłać, a sam listonosz też niczego nie doręczy. Trudna sytuacja będzie obowiązywać od soboty 30 marca do 1 poniedziałku kwietnia. Zmiany dotyczą całego kraju, dlatego każdy, kto planuje wysyłkę, musi wiedzieć, że nawet nadana dziś, nie dotrze już przed świętami.

Wszystko ma oczywiście związek z Wielkanocą. „W okresie wielkanocnym czas pracy placówek pocztowych ulega zmianie. Placówki wznowią pracę od 2 kwietnia br. i będą obsługiwały klientów w standardowych godzinach”– czytamy w specjalnym komunikacie wydanym przez Pocztę Polską.

Poczta Polska w Wielką Sobotę. Otwarte, ale krótko

Komunikat opublikowany przez Pocztę Polską może niektórych zdziwić, bowiem wiele miejsc działa w Wielką Sobotę bez zmian, a nawet pozostaje otwarte dłużej. 30 marca w placówkach pocztowych będziemy obsługiwani maksymalnie do godziny 14. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że w niektórych lokalizacjach sytuacja może wyglądać jeszcze inaczej. „Placówki pocztowe, zlokalizowane w obiektach funkcjonujących w innym czasie pracy – np. ministerstwa, sądy, urzędy skarbowe, urzędy gminy, centra czy galerie handlowe – przystosują godziny pracy do czasu funkcjonowania podmiotów, w których są zlokalizowane” – wyjaśniała Poczta Polska.

Wyższy komunikat oznacza, że jeśli bliska nam placówka poczty znajduje się w budynku, który zamknięty jest przez całą Wielką Sobotę, to jej punkt też wcale nie zostanie otwarty. Z kolei jeśli znajdziemy go w galerii handlowej czynnej do 21, to z usług powinniśmy móc korzystać dłużej niż przeciętnie. Szczegółowe informacje na temat godzin można sprawdzać pod adresem: placowki.poczta-polska.pl.

