Kulczykowie nie są już najbogatszą rodziną w Polsce. W tle inne nazwisko

Listę najbogatszych polskich rodzin układamy we „Wprost” już od sześciu lat. We wszystkich poprzednich edycjach niekwestionowanym numerem jeden była rodzina Kulczyków. Na ich majątek składał się przede wszystkim spadek po zmarłym w 2015 roku Janie Kulczyku, jaki odziedziczyły jego dzieci: córka Dominika i syn Sebastian. Do rodzinnej fortuny dokładała się również Grażyna Kulczyk, która na naszej Liście 100 najbogatszych Polaków występuje od lat. Mimo tego, że wszyscy członkowie rodziny dysponują 16,6 mld zł majątku, to w tym roku, po raz pierwszy w historii, nie są już najbogatszą rodziną w Polsce.

Kulczyków wyprzedziła dość nieoczekiwanie rodzina Staraków, czyli Jerzy Starak i jego żona Anna Woźniak-Starak z córką Julią i synem Patrykiem.

Z majątkiem wycenianym na 19,1 mld zł, czyli większym od Kulczyków o 2,5 mld zł, to oni są dzisiaj najbogatszą rodziną w Polsce.

Kim jest Jerzy Starak

Jerzy Starak w biznesie działa już od kilkudziesięciu lat. Zaczynał w PRL jako jeden z nielicznych wtedy właścicieli firm polonijnych. Jego Comindex produkował maszyny do opakowań i dla rolnictwa. Potem sprowadzał do Polski takie marki jak Nutricia, Colgate, Palmolive czy Bols.

Strzałem w dziesiątkę okazało się przejęcie w 2000 r. zacofanych państwowych zakładów Polpharmy, a nieco ponad dekadę później Polfy Warszawa. Starak wyprowadził je na prostą i wprowadził w XXI wiek. Dzisiaj to największy krajowy producent wyrobów medycznych. Zatrudnia ponad 4,3 tys. pracowników i wytwarza przeszło 800 produktów w pięciu zakładach produkcyjnych. Nad nowymi farmaceutykami pracuje w trzech ośrodkach badań i rozwoju.

Oprócz segmentu farmaceutycznego, do Jerzego Staraka należy również lubelski Herbapol, znany producent herbat czy soków. Chociaż kiedyś udziałowcem był tylko on sam, to dzisiaj udziały dzieli również ze swoją córką, Julią Starak. Żona Jerzego Staraka, Anna Woźniak-Starak, prowadzi w warszawskich Łazienkach znaną restaurację Belvedere.

Jak zaczynali Kulczykowie

Na drugim miejscu uplasowali się Kulczykowie, którzy są dzisiaj jedną z nielicznych wielopokoleniowych rodzin w polskim biznesie.

Sebastian i Dominika to już czwarte biznesowe pokolenie w rodzinie. Ich pradziadek Władysław prowadził w latach 30. ubiegłego wieku dom handlujący artykułami rolnymi w Wałdowie w Kujawsko-Pomorskim. Dziadek Henryk założył po wojnie trzy firmy. Wszystkie zostały znacjonalizowane, więc wyjechał do Niemiec. W Hamburgu zaczynał od handlu maślakami i jagodami z polskich lasów. W latach 80. wziął swojego syna, Jana Kulczyka, na wspólnika. Przez polonijną firmę Interkulpol handlowali z Niemcami chemią budowlaną.

Hitem eksportowym okazała się różowa pasta BHP do mycia uporczywych plan. To właśnie na polsko-niemieckiej wymianie handlowej Kulczykowie zarobili pierwsze miliony.

Pierwsza piątka

Na ostatnie miejsce podium wskoczyła rodzina Juroszków. Ojciec i syn. Zbigniew Juroszek kontroluje giełdową spółkę Atal, największego dewelopera w Polsce. Syn Mateusz jeszcze do niedawna trzymał pieczę nad STS, największym prywatnym bukmacherem w Polsce. Ale w zeszłym roku zdecydował się spółkę sprzedać.

Tuż za pudłem wylądowali Solorzowie. Zygmunt Solorz od lat zapowiada w wywiadach, że nie wybiera się na żadną emeryturę. W biznesie działa cały czas i chociaż jego dzieci zyskują najważniejsze stanowiska w jego firmach, to on nadal trzyma w nich udziały. Pierwszą piątkę zamykają bracia Furman od pabianickiego Aflofarmu, znanego producenta leków bez recepty.

O tym, kto znalazł się w pierwszej dziesiątce informujemy poniżej, a w pełnej wersji rankingu pokazujemy jak zwykle aż 35 najbogatszych polskich rodzin.

10 najbogatszych polskich rodzin

Miejsce Rodzina Członkowie rodziny Majątek 1 Starakowie Jerzy Starak i Anna Woźniak-Starak z córką Julią i synem Patrykiem 19,1 mld zł 2 Kulczykowie Sebastian i Dominika Kulczykowie z matką Grażyną Kulczyk 16,6 mld zł 3 Juroszkowie Zbigniew Juroszek z synem Mateuszem 7 mld zł 4 Solorzowie Zygmunt Solorz z dziećmi: Tobiasem, Piotrem i Aleksandrą 6,6 mld zł 5 Furmanowie Andrzej Furman z synami: Jackiem, Wojciechem i Tomaszem 4,3 mld zł 6 Gierszewscy Leszek Gierszewski z dziećmi: Jakubem i Karoliną 3,8 mld zł 7 Adamkiewiczowie Małgorzata i Maciej Adamkiewiczowie z rodziną 3,4 mld zł 8 Wawrzyniakowie Wiesław Wawrzyniak z synami: Wojciechem i Wiesławem 2,8 mld zł 8 Wiśniewscy Józef Wiśniewski z dziećmi: Aleksandrą i Karolem 2,8 mld zł 10 Jakubasowie Zbigniew Jakubas z córką Joanną 2,7 mld zł 10 Ptakowie Antoni Ptak z dziećmi: Dawidem, Albertem, Anną, Katarzyną, Antonim i Antoniną 2,7 mld zł 10 Stokłosowie Henryk i Anna Stokłosowie z synami: Sławomirem, Łukaszem i Tomaszem 2,7 mld zł

