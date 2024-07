Zarobki zaczynają się tu od 25 tys. zł netto, ale ofert pracy ubywa

Do pierwszej piątki najlepiej opłacanych specjalizacji IT dołączyły w tym roku te związane z bezpieczeństwem i technologiami mobilnymi. Jednak sytuacja branży wciąż jest trudna, a liczba ofert pracy rok do roku spadła o ponad 23 proc. Z listy najczęściej poszukiwanych przez pracodawców wypadła specjalizacja Frontend, a średnia liczba aplikacji na jedną ofertę wzrosła w niej o 180 proc. rok do roku.

Sytuacja na rynku IT jest nadal trudna – liczba ofert pracy w minionym półroczu spadła o 16,35 proc. w porównaniu do końcówki ubiegłego roku. W zestawieniu z pierwszą połową 2023 r. widać spadek o 23,31 proc. Pogorszenie koniunktury w branży jest widoczne mniej więcej od roku, kiedy liczba aplikacji wysyłanych w odpowiedzi na jedno ogłoszenie zaczęła znacząco wzrastać.

Specjaliści Backend najbardziej poszukiwani

Mimo że rynek IT boryka się obecnie z wieloma wyzwaniami, to sytuacja w specjalizacji Backend jest stabilna, jak wynika z najnowszych danych No Fluff Jobs, polskiego portalu z ogłoszeniami o pracy, gdzie każdy sprawdzi, czy dana oferta spełnia jego wymagania finansowe. W pierwszej połowie 2024 r., tak samo jak w analogicznym okresie roku 2023, specjalistki i specjaliści Backend byli najczęściej poszukiwanymi pracownikami na portalu No Fluff Jobs. W medianach oferowanych wynagrodzeń odnotowano jeden z największych w branży wzrostów rok do roku. W pierwszej połowie 2023 r. na kontrakcie B2B wynosiły 18,5 tys. – 26 tys. zł netto (+ VAT), obecnie jest to już 20 tys. – 26 tys. zł netto (+VAT). Na umowie o pracę rok temu było to 14 tys. – 20 tys. zł brutto, teraz jest to 16 tys. – 22 tys. zł brutto.

Na kolejnych miejscach pod względem liczby ogłoszeń w minionym półroczu uplasowały się specjalizacje Fullstack, Data & BI, Devops i Testing. Z listy najbardziej poszukiwanych wypadła specjalizacja Frontend, która w pierwszej połowie 2023 r. zajmowała piąte miejsce. Według raportu No Fluff Jobs „Bezrobocie w IT. Czy to już realna perspektywa?” średnia liczba CV wysyłanych w odpowiedzi na jedną ofertę z tej kategorii wzrosła aż o 180 proc. rok do roku.

– Od ponad roku sytuacja w branży IT to istny rollercoaster, za przykład niech posłuży nam to, co dzieje się w specjalizacji Backend. Jeszcze w ostatnim kwartale ubiegłego roku mogliśmy obserwować największy spadek liczby ogłoszeń i oferowanych wynagrodzeń. Z kolei po pierwszym półroczu 2024 r. widzimy odbicie w tych dwóch obszarach. Jedynym mocnym trendem, który nie ustępuje, jest spadek popularności pracy zdalnej na rzecz pracy hybrydowej. Co do innych aspektów sytuacji na rynku – niezmiennie pozostaje nam stała obserwacja i szybka adaptacja – komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Specjalizacje Security i Mobile coraz lepiej opłacane

Najwyższe zarobki, tak jak rok temu, można znaleźć w specjalizacji Architecture – 25,2 tys. – 32,5 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B i 20 tys. – 25 tys. zł brutto na umowie o pracę. Drugie miejsce zajmuje specjalizacja Data & BI (21 tys. – 26,9 tys. zł netto + VAT na B2B i 15 tys. – 22 tys. zł brutto na umowie o pracę). Dalsze miejsca pod względem zarobków zajmują specjalizacje Security (20,6 tys. – 26,9 tys. zł netto + VAT na B2B i 18 tys. – 24 tys. zł brutto na umowie o pracę), DevOps (21 tys. – 28,1 tys. zł netto + VAT na B2B i 16 tys. – 22 tys. zł brutto na umowie o pracę) oraz Mobile (18,5 tys. – 25,6 tys. zł neto + VAT na B2B i 17 tys. – 22,2 tys. zł brutto na umowie o pracę).

W porównaniu do analogicznego okresu 2023 r. widać tutaj zmianę na korzyść specjalizacji związanych z bezpieczeństwem i technologiami mobilnymi, które wówczas znajdowały się poza pierwszą piątką. Wzrost oferowanych w nich wynagrodzeń dotyczy przede wszystkim mediany dolnych widełek przy zatrudnieniu na umowie o pracę – o 20 proc. w kategorii Security i aż o 41,67 proc. w kategorii Mobile.

Czytaj też:

Programiści nie kryją zaskoczenia sytuacją na rynku pracy. Ochłodzenie w branży ITCzytaj też:

Przeprowadzka za pracą. W jakich województwach zarobisz najwięcej w IT, biurze i na produkcji?