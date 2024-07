Spór w towarzystwie wioślarzy. W tle dwie nieruchomości za miliony

Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie powstało w 1878 roku i jest najstarszym polskim stowarzyszeniem sportowym. W pierwszych czterech latach działało nielegalnie i w konspiracji, bo władze rosyjskie obawiały się spisków i zakazały tworzenia jakichkolwiek organizacji narodowych.

Organizacja z ogromnym majątkiem

Dziś WTW jest nie tylko rozpoznawalną organizacją, ale też bardzo majętną: w stolicy posiada dwie bardzo dobrze położone nieruchomości– nowoczesną przystań przy ul. Wioślarskiej w Warszawie (nad samą Wisłą), gdzie mogą trenować zawodnicy, oraz kamienicę przy ulicy Foksal 19. To piękny budynek wybudowany w końcu XIX wieku. Jego ścianę zdobi dzieło znanego malarza Henryka Siemiradzkiego przedstawiającym warszawską Syrenkę na tle Starego Miasta. W przeszłości kamienica pełniła funkcję zimowej siedziby Towarzystwa, a jego członkowie trenowali tam szermierkę i gimnastykę. W sali bankietowej odbywały się wydarzenia towarzyskie, w których w czasach przedwojennych uczestniczyła warszawska śmietanka.

Po wojnie budynek spełniał głównie funkcje biurowe. Po odzyskaniu własności przez WTW kamienica dalej wynajmowana była na biura, a później także restauracje.

Osoby związane niegdyś z WTW ostrzegają, że przyszłość tej drugiej jest zagrożona.

Spór między starymi i nowymi działaczami WTW

Od miesięcy narasta spór między starym zarządem i poprzednią komisją rewizyjną a obecnym zarządem. Powodem są zastrzeżenia komisji, której ustawowym zadaniem jest nadzorowanie działań zarządu, zwoływanie walnego zebrania w razie bezczynności zarządu, opiniowanie lub zatwierdzanie sprawozdania finansowego.

Tytułem wyjaśnienia: WTW działa dziś w formule stowarzyszenia, a majątek wydzielony jest do dwóch spółek zależnych: Foksal 19 sp. z o.o. i WTW Wioślarska 6 sp. z o.o. Dysponują one ogromnym majątkiem, bo sama kamienica przy ul Foksal (jedna z droższych w Warszawie) jest warta ponad 40 mln zł.

Robert Pietrzak, były wieloletni prezes WTW i były szef komisji rewizyjnej, oskarża obecny zarząd stowarzyszenia o doprowadzenie do wielomilionowego zadłużenia Stowarzyszenia oraz spółek celowych – Foksal 19 sp. z o.o. i WTW Wioślarska 6 sp. z o.o. Składają się na nie zadłużenie związane z koniecznością wykupu obligacji wyemitowanych przez WTW Foksal 19 sp. z o.o., zadłużenie względem ZUS i urzędu skarbowego oraz zadłużenie wobec pożyczkodawców.

Zarzuty o działania na szkodę stowarzyszenia

Za zadawanie pytań o stan finansowy Stowarzyszenia już po tym, jak przestał pełnić funkcję prezesa i członka komisji rewizyjnej, został skreślony z listy członków stowarzyszenia i stracił całkowicie dostęp do dokumentacji. Nie może przeboleć, że organizacja, z którą związał się na wiele lat, staje się maszynką do robienia wielkich pieniędzy i podejmuje ryzykowne działania finansowe, a idea krzewienia sportu schodzi na dalszy plan.

Przekonuje, że obecny prezes i inni członkowie zarządu działali na szkodę stowarzyszenia zaciągając pożyczki, których zabezpieczeniem była kamienica przy Foksal.

– W uchwale z dnia 15 grudnia 2016 r. walne zebranie członków WTW jednoznacznie wskazało, że jedynym właścicielem spółki celowej Stowarzyszenia – WTW Foksal 19 Sp. z o.o., zawsze winno być Stowarzyszenie. Mimo to zarząd Stowarzyszenia i spółki WTW Foksal 19 zawarł umowy zastawu na udziałach Spółki i umowę przewłaszczenia udziałów – mówi Robert Pietrzak.

Przypomina, że komisja rewizyjna – gdy jeszcze był jej członkiem – zarzuciła zarządowi, że działał na szkodę Stowarzyszenia zawierając umowy pożyczek z ustanowionym zabezpieczeniem rzeczowym na nieruchomości (pomimo braku zgody walnego zgromadzenia WTW).

– Umowy te zawierały ponadto bardzo niekorzystne dla WTW warunki finansowe – oprócz oprocentowania stałego dodatkowo naliczane są miesięczne prowizje za bieżące czynności związane z obsługą pożyczki (w wysokościach do kilkudziesięciu tysięcy złotych zł) – dodaje Pietrzak.

Pietrzak: zadłużenie wciąż rośnie

Obawiając się pogorszenia sytuacji finansowej, poprzednia komisja rewizyjna postanowiła podjąć działania mające na celu zabezpieczenie majątku Stowarzyszenia. Pietrzak relacjonuje, że w odpowiedzi na te działania zarząd doprowadził do wykreślenia z listy członków WTW większości członków komisji rewizyjnej poprzedniej kadencji, którzy kwestionowali zasadność ekonomiczną podejmowanych przez zarząd działań. Nasz rozmówca nie zgodził się z taką decyzją i zaskarżył ją do sądu. Sąd Rejonowy Warszawie uchylił uchwałę, ale zarząd nie dał za wygraną i na kolejnym walnym (w czerwcu 2022 roku) zgromadzeniu podjęto kolejną uchwałę o wykreśleniu Roberta Pietrzaka z listy członków WTW.

– Zarząd WTW w dalszym ciągu zadłuża w sposób nieuzasadniony nieruchomości. W konsekwencji doprowadzi to do ich przejęcia za długi – Stowarzyszenie straci zabytkową kamienicę oraz (istnieje takie realne niebezpieczeństwo) przystań, w ich posiadanie wejdą wierzyciele. Na ten moment zadłużenie wynosi ok. 30 mln zł – mówi Pietrzak.

Władze WTW: sąd nie zakwestionował uchwał o usunięciu członków

Co na to zarząd Towarzystwa? W odpowiedzi na nasze pytania zastrzeżono (mail nie został przez nikogo podpisany imiennie – w stopce wskazano tylko „WTW Biuro Sekretariat”), że dotykają one tajemnicy handlowej, niemniej „wychodząc naprzeciw Pani prośbie, chcemy zająć stanowisko w przedmiotowej sprawie, na tyle, na ile jest to możliwe”.

WTW przyznało, że w ostatnich 2-3 latach faktycznie kilkoro członków zostało usuniętych ze Stowarzyszenia. „Osoby te w przeszłości sprawowały funkcje w organach wewnętrznych WTW, a także głosowały zarówno za powoływaniem spółek celowych, których właścicielem jest Stowarzyszenie (a które posiadają nieruchomości, o których mowa w pytaniach), jak również za emisją obligacji zrealizowaną przez jedną z tych spółek” – czytamy.

Jedna z tych osób, zdradza Biuro, wyrażała swego czasu zainteresowanie nabyciem nieruchomości przy ulicy Foksal 19 w Warszawie, oferując cenę zdecydowanie poniżej wartości rynkowej. „W efekcie nie doszło do transakcji, a intencje, które kierowały później działaniami tego – byłego już dzisiaj – członka WTW, są różnie oceniane. Nie ulega jednak wątpliwości, że zarówno ta osoba, jak i grupa najbliższych jej (tej osobie) współpracowników dopuszczała się aktywności niezgodnych ze Statutem Stowarzyszenia. Rezultatem tego, tak jak już zaakcentowano, było usunięcie ich ze struktur Stowarzyszenia, co nastąpiło m.in. podczas obrad najwyższej władzy, tj. Walnego Zebrania Członków WTW. Uchwały w tym przedmiocie nigdy nie zostały unieważnione, uchylone czy też pozbawione mocy prawnej w jakikolwiek inny sposób” – napisano.

Ratusz nie stwierdził uchybień

Biuro zaprzeczyło, by „w okresie, którego dotyczy przedmiotowa sprawa”, doszło do wydania wyroków, które potwierdzałyby naruszenia opisywane przez byłych członków WTW, choć faktem jest, że kilkoro z nich podjęło działania prawne.

„Co więcej, Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, jak każde stowarzyszenie posiada zewnętrzny organ nadzoru. W tym wypadku jest to Prezydent m.st. Warszawy, który poza jedną, drobną kwestią formalną, nie potwierdził wobec WTW opisywanych naruszeń” – czytamy dalej.

I na koniec: „chcemy jeszcze wskazać, że do części pytań dotyczących rozporządzania mieniem czy też współpracą z innymi podmiotami nie możemy się odnieść, właśnie z uwagi na tajemnicę. Niemniej, pragniemy zapewnić, że Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie nieustannie, od wielu lat, jako najstarsze polskie stowarzyszenie sportowe, realizuje swoje cele statutowe. Wśród nich należy przywołać przede wszystkim rozwój i popularyzację sportów oraz turystyki wodnej i rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem wioślarstwa oraz żeglarstwa i kajakarstwa”.

