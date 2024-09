Polskie firmy na czele zielonej rewolucji. Tymczasem: emisja dwutlenku węgla wzrosła

Polskie firmy produkcyjne coraz intensywniej angażują się w zieloną transformację, widząc w niej nie tylko konieczność, ale także szansę na rozwój i zwiększenie konkurencyjności. W dobie narastających wyzwań klimatycznych, które dotykają wszystkie aspekty naszego życia, przedsiębiorstwa muszą sprostać nowym wymaganiom i dostosować swoje strategie do globalnych celów środowiskowych.

Od czasu podpisania porozumienia klimatycznego w Paryżu w 2015 roku, mimo podjętych działań, emisje dwutlenku węgla na świecie nie zmniejszyły się, a wręcz wzrosły. Według danych z Carbon Majors Database, aby zatrzymać wzrost globalnych temperatur na bezpiecznym poziomie, potrzebne są jeszcze większe wysiłki, szczególnie w sektorze przemysłowym, który odpowiada za około 25 proc. światowych emisji gazów cieplarnianych. To właśnie przemysł, będąc jednym z głównych emitentów, ma do odegrania kluczową rolę w procesie dekarbonizacji, poprzez przechodzenie na odnawialne źródła energii, ograniczenie ilości odpadów i zwiększenie efektywności energetycznej.

– Globalne ocieplenie postępuje szybciej niż przewidywano na początku XXI wieku, a jego skutki stają się coraz bardziej odczuwalne – zauważa dr Joanna Remiszewska-Michalak, fizyczka atmosfery i członkini Rady Klimatycznej przy United Nations Global Compact Network Poland. Ekspertka podkreśla, że walka z kryzysem klimatycznym wymaga przyspieszenia działań we wszystkich sektorach, ze szczególnym naciskiem na przemysł i budownictwo. Przemysł musi intensyfikować wysiłki na rzecz dekarbonizacji, a budownictwo, które odpowiada za 37 proc. globalnych emisji, stoi przed wyzwaniem transformacji na dużą skalę.

Dekarbonizacja przemysłu to nie tylko przechodzenie na zielone źródła energii, ale także optymalizacja procesów produkcyjnych i organizacyjnych. Grupa VELUX, będąca liderem w branży, już w ubiegłym roku wykorzystywała w 100 proc. energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych, a także zredukowała swoje emisje gazów cieplarnianych o 56 proc. w zakresie 1. i 2., czyli w obszarze bezpośrednich operacji firmy. Jak podkreśla Aleksandra Stępniak, public affairs manager w VELUX Polska, firma jest na dobrej drodze do osiągnięcia niemal całkowitej redukcji emisji do 2030 roku.

Strategie zrównoważonego rozwoju, jakie realizują firmy takie jak VELUX, obejmują również partnerów biznesowych oraz klientów, co pokazuje, że odpowiedzialność nie kończy się na działalności operacyjnej. Ważnym aspektem jest również dbanie o bioróżnorodność oraz gospodarka o obiegu zamkniętym, co VELUX konsekwentnie realizuje, ograniczając m.in. ilość odpadów produkcyjnych, które nie trafiają na wysypiska, ale są poddawane recyklingowi.

Inwestycje w zieloną transformację, choć początkowo kosztowne, są postrzegane jako kluczowe dla przyszłej konkurencyjności na rynku. Eksperci zwracają uwagę, że transformacja energetyczna, mimo wyzwań finansowych, może przynieść wymierne korzyści. Przykładem może być zmiana źródła ogrzewania na kotły biomasowe w zakładzie VELUX w Namysłowie, co przyniosło oszczędności rzędu 5,7 mln zł w ciągu jednego roku.

Znaczenie ESG

Świadomość znaczenia ESG (Environmental, Social, and Governance) rośnie wśród polskich firm, co potwierdzają wyniki raportu „ESG: szanse i ryzyka” Polskiego Stowarzyszenia ESG. Coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega w ESG nie tylko obowiązek, ale także szansę na rozwój i wzmocnienie swojej pozycji na rynku. Implementacja dyrektyw, takich jak CSRD, oraz dostosowanie się do unijnej taksonomii, staje się warunkiem utrzymania konkurencyjności, a także sprostania oczekiwaniom konsumentów i interesariuszy.

Zielona transformacja przemysłu to nie tylko inwestycja w przyszłość, ale także wyraz odpowiedzialności za środowisko, pracowników i społeczności lokalne. Przykłady firm takich jak VELUX pokazują, że możliwe jest osiągnięcie ambitnych celów zrównoważonego rozwoju, które przyczyniają się do globalnej walki z kryzysem klimatycznym.

