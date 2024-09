Znana firma kończy z pracą zdalną. Protestu pracowników raczej nie będzie

Amazon kończy z pracą zdalną. Technologiczny gigant nakazał swoim pracownikom powrót do biur. Mają oni pracować stacjonarnie przez pięć dni w tygodniu, niemożliwy będzie nawet popularny obecnie model pracy hybrydowej.

O wznowieniu pracy stacjonarnej poinformował w notatce do pracowników dyrektor generalny Amazon Andy Jassy. Następca Jeffa Bezosa od dawna znany jest z krytycznego stosunku do home office. Do tej pory jednak pracownicy mogli wykonywać swoje obowiązki w domu dwa dni w tygodniu. Zmiany mają wejść w życie wraz z początkiem przyszłego roku.

Amazon kończy z pracą zdalną. Zmiany od 2025 r.

We wspomnianej notatce – jak podaje „Rzeczpospolita" – szef koncernu napisał: „Postanowiliśmy, że wracamy do pracy w biurze, tak jak to było przed wybuchem pandemii COVID-19”, wskazując, że pomoże to pracownikom „lepiej przygotować się do tworzenia, współpracy i pozostawania w wystarczającym kontakcie ze sobą”.

Szacuje się, że Amazon zatrudnia ok. 1,5 mln osób. Pracownicy nie są zadowoleni z decyzji kierownictwa, ale po wydarzeniach z ubiegłego roku protestów raczej nie należy się spodziewać. Gazeta przypomina o proteście zorganizowanym przez pracowników w siedzibie głównej w Seattle, po tym jak Amazon zmniejszył całkowity dodatek za pracę zdalną, który został wprowadzony podczas pandemii. Organizator protestu został zwolniony, co wywołało oskarżenia o represje. Sprawę badają urzędnicy federalni zajmujący się kwestiami pracowniczymi.

Amazon zapewnia, że pracownicy będą mogli pracować domu w szczególnych sytuacjach, gdy np. dziecko zachoruje, bądź zdarzy się awaria domowa. Konieczne będzie jednak uzyskanie zgody przełożonego. Koncern przyznaje, że zmiany mogą doprowadzić do redukcji zatrudnienia.

