Bezrobocie w Polsce. Coraz więcej zarejestrowanych w urzędach pracy

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował we wtorek raport "Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w sierpniu 2024 r.". W dokumencie podano, że stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 5 proc. To tyle samo co w lipcu. Przypomnijmy, że trwająca cztery miesiące seria spadków została wówczas przerwana i jednocześnie wróciliśmy do poziomu 5 proc. (bezrobocie poniżej tej granicy odnotowano w czerwcu). Dzisiejsze dane są zgodne z niedawną prognozą Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Bezrobocie w Polsce. Więcej zarejestrowanych w urzędach pracy

Zwiększyła się natomiast liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy. W lipcu było 772,3 tys. takich osób, podczas gdy miesiąc wcześniej 765,4 tys.

Jak zauważa RMF FM, najwyższy spadek przeciętnego zatrudnienia w skali roku obserwowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 3,2 proc.) oraz w administrowaniu i działalności wspierającej (o 3,1 proc.). Mniejsze niż przed rokiem było również zatrudnienie w przetwórstwie przemysłowym (o 1,2 proc.), budownictwie (o 0,8 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 0,5 proc.) oraz w górnictwie i wydobywaniu (o 0,1 proc.).

Najwyższy wzrost zatrudnienia utrzymał się w zakwaterowaniu i gastronomii (wyniósł 4,8 proc.).

Tymczasem według Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w lipcu zaledwie 2,9 proc. Lepsza sytuacja pod tym względem występuje jedynie w Czechach, gdzie bezrobocie jest o 0,2 punktu procentowego niższe. Podium zamyka Malta z bezrobociem na poziomie 3 proc. Średnia unijna to 6 proc. Najgorsza sytuacja pod tym względem występuje w Hiszpanii (11,5 proc.).

Przypomnijmy, że Eurostat liczy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lat, które nie mają pracy, ale aktywnie jej poszukują w odniesieniu do wszystkich zawodowo aktywnych w danym kraju. Z kolei GUS mierzy stopę bezrobocia jako odsetek osób bez pracy, które są zarejestrowane w urzędach pracy jako bezrobotne w odniesieniu do wszystkich mieszkańców Polski aktywnych zawodowo.

