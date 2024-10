Dobra wiadomość dla mieszkańców. Szykuje się rewolucja w urzędach

Rząd projekt przepisów w sprawie zasad ustalania przez kierowników niektórych urzędów rozkładu czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiaru w poszczególnych dniach tygodnia.

Nowe godziny pracy urzędów. Będą czynne nawet do 18.00

Jak podaje „Rzeczpospolita", projekt zakłada, że kierownik urzędu będzie miał obowiązek takiego ustalenia czasu pracy urzędu, aby praca w nim była wykonywana od poniedziałku do piątku, nieprzerwanie przez 8 godzin. Najwcześniej pracownicy mieliby zaczynać o godz. 7.00, najpóźniej zaś o 10.00, co oznaczałoby, że urząd byłby czynny odpowiednio do 15.00 i 18.00.

Zgodnie z projektem, w urzędach, w których są wykonywane zadania związane z obsługą interesantów, kierownik będzie musiał tak ustalić czas pracy, aby w co najmniej jednym dniu w tygodniu obowiązki były wykonywane między godziną 8.00 a 18.00, co oznaczać będzie konieczność wprowadzenia pracy zmianowej.

Twórcy projektu wskazują, że czym innym są godziny pracy urzędu (w znaczeniu jego dostępności dla interesantów lub współpracy z innymi urzędami), a czym innym godziny pracy poszczególnych pracowników, które powinny być przez przełożonych tak ustalone, aby w godzinach pracy urzędu obsada pracownicza była adekwatna do wykonywanych zadań. Pod uwagę mają być brane potrzeby pracowników. Kierownik ustalając godziny pracy ma uwzględniać ważne względy osobiste lub rodzinne pracowników. Ze względu na szczególny charakter wykonywanych zadań na stanowisku pracy, rozkład czasu pracy pracownika może przewidywać pracę zmianową. Ponadto, ze względu na szczególny charakter pracy wykonywanej w komórce organizacyjnej lub na stanowisku pracy, przewiduje się możliwość ustalenia dniem pracy takiego dnia tygodnia, który nie jest dniem pracy w urzędzie.

Gdzie nastąpią zmiany?

Proponowane zmiany mają dotyczyć tylko części placówek, m.in. urzędów administracji rządowej, urzędów z korpusem służby cywilnej, Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Prokuratorii Generalnej RP, regionalnych izb obrachunkowych, Instytutu Pamięci Narodowej i państwowej komisji ds. przeciwdziałania pedofilii. Rozporządzenie w tej sprawie ma zostać podpisane jeszcze w tym roku. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

