Koniec zwolnień grupowych w PKP Cargo. Tyle osób straciło pracę

– 31 października 2024 roku PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji zakończyła trwający od połowy 2024 roku proces zwolnień grupowych, w wyniku którego zatrudnienie zmniejszyło się o liczbę 3665 pracowników – poinformowała spółka.

Zwolnienia w PKP Cargo mniejsze niż zapowiedziano

W ramach zwolnień z PKP Cargo zwolniono 2515 osób, którym wypowiedziano umowy o pracę. Do tego doszły jeszcze osoby, których zwolnienie odbyło się poprzez odejście z pracy lub przejście na emeryturę czy rentę. W ten sposób zwolniło się 1150 osób. Łącznie stan zatrudnienia w PKP Cargo zmniejszył się o 3665 osób do 10 046 osób.

Skala zwolnień jest więc mniejsza niż pierwotnie zaplanowano. Kilkanaście tygodni temu nowy zarząd PKP Cargo zapowiedział zwolnienie 4142 osób. Zamiar wypowiedzenia pracownikom umów tłumaczono „przeetatyzowaniem spółki”.

Według PKP Cargo zwolnienia mają przynieść w najbliższych miesiącach "wymierne oszczędności w zakresie kosztów pracowniczych w spółce". Zapowiedziano, że zostaną one oszacowane w najbliższych tygodniach i przedstawione do wiadomości publicznej.

Co ze zwolnionymi pracownikami? Spółka zapowiedziała, że zadba o ich interesy, czego dowodem ma być 17 listów intencyjnych dot. zatrudnienia byłych już pracowników w innych przedsiębiorstwach.

Restrukturyzacja PKP Cargo

25 lipca br. sąd rejonowy w Warszawie otworzył postępowanie restrukturyzacyjne PKP Cargo, w którym zdecydował o otwarciu postępowania sanacyjnego. Dzień wcześniej zarząd spółki zapowiedział przeprowadzenie zwolnień grupowych. Pierwotnie miały one objąć do 30 proc. zatrudnionych, czyli do 4142 pracowników w różnych grupach zawodowych.

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce. Grupa oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski oraz Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. Największym pojedynczym akcjonariuszem PKP Cargo jest spółka PKP SA, która ma 33,01 proc. akcji.

Zwolnienia grupowe to pokłosie trudnej sytuacji w spółce. Jak przypomina Interia.pl, PKP Cargo odnotowała w I kwartale br. ponad 118 mln zł straty netto. Wiosną br. spółka zdecydowała o skierowaniu 30 proc. pracowników na tzw. nieświadczenie pracy. W poprzednim miesiącu podjęto uchwałę o jednostronnym rozwiązaniu zbiorowego układu pracy (z zachowaniem 24-miesięcznego okresu wypowiedzenia).

