Luka płacowa wciąż dużym wyzwaniem dla polskich firm. Jest jednak światełko w tunelu

Co trzecia polska firma przyznaje, że jawność i równość wynagrodzeń wewnątrz organizacji to największe wyzwanie w obszarze swojej polityki płacowej. Jednocześnie prawie połowa pracodawców dąży do przejrzystości w tym zakresie, co plasuje nas w europejskiej czołówce.

Jak wynika z międzynarodowego badania przeprowadzonego przez europejskiego dostawcę usług HR SD Worx, ponad jedna trzecia polskich pracodawców (36 proc.) postrzega jawność i równość wynagrodzeń wewnątrz organizacji za największe wyzwanie w obszarze swojej polityki płacowej. To niewiele więcej niż wynosi europejska średnia. Wyższe wyniki, a tym samym większe problemy, wykazały przebadane firmy z Hiszpanii (45 proc.), Irlandii (43 proc.), Wielkiej Brytanii (42 proc.) i Austrii (38 proc.). Likwidacja luki płacowej. Polska w czołówce Blisko połowa polskich pracowników (48,5 proc.) ocenia, że ich firma dąży do pełnej przejrzystości wynagrodzeń. To wynik nieco wyższy niż średnia europejska (42 proc.). Największą wiarę w intencje i zaangażowanie swoich pracodawców mają pracownicy z Wielkiej Brytanii (58 proc.), a także Hiszpanii i Rumunii (odpowiednio 57 proc. i 53 proc.). Twórcy badania zwracają uwagę, że co trzeci polski i europejski pracodawca nie jest w pełni świadomy przepisów prawnych dotyczących przejrzystości wynagrodzeń, takich jak unijna dyrektywa w sprawie przejrzystości wynagrodzeń z 10 maja 2023 roku, a zatem nie spełniają jej wymagań. Z badania wynika, że 18 proc. polskich pracodawców nie planuje obecnie walki z nierównościami w wynagrodzeniach. Sporo, ale europejska średnia firm obojętnych na kwestię równość i jawność płac wynosi prawie 40 proc. Koszty wynagrodzeń w minionym roku wzrosły w ponad 56 proc. polskich firm. Plasujemy się tym samym w europejskiej czołówce. Wyprzedzają nas pod tym względem jedynie organizacje działające w Austrii (61 proc.), Finlandii i Szwecji (60 proc.) i Niemczech (59 proc.). Sami pracownicy wskazując inicjatywy mające na celu rozwiązanie problemu nierówności wynagrodzeń wymieniali najczęściej stałe podwyżki wynagrodzeń (49 proc.), premie, nagrody i bonusy (44 proc.) oraz dodatkowe świadczenia, takie jak ubezpieczenie zdrowotne, programy emerytalne lub płatna opieka nad dziećmi w ciągu dnia (31 proc). „Komunikacja kluczowym elementem" — W kwestii wynagrodzeń i relacji z pracownikami komunikacja jest kluczowym elementem. Ma wpływ zarówno na samopoczucie i komfort pracowników, jak też ocenę pracodawcy. Dlatego bardzo ważne jest, by otwarcie i klarownie informować zatrudniane osoby o naszych działaniach na rzecz jawności i równości płac – zarówno tych wymaganych prawnie, jak i będących naszą własną inicjatywą – komentuje Paulina Zasempa, People Contry Lead w SD Worx Poland. – Nasze badania pokazują, że połowa europejskich organizacji już pracuje nad tą kwestią, przy czym przoduje Wielka Brytania, Rumunia i właśnie Polska. Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku kluczowe znaczenie ma dostosowanie wynagrodzenia do tego, co pracownicy uważają za ważne. Pomaga to nie tylko przyciągnąć talenty, ale także je zatrzymać. Sześciu na dziesięciu pracowników uważa wynagrodzenie za najważniejsze kryterium przy wyborze organizacji. Dlatego tak ważne jest by, pracownicy wiedzieli o polityce wynagrodzeń firmy, prowadzonej przez nią działaniach i wszystkich składowych ich wynagrodzenia – dodaje. Badanie zostało przeprowadzone w lutym 2024 r. w 18 krajach europejskich: Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Irlandii, Holandii, Norwegii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Łącznie przebadano 5 118 firm i 18 000 pracowników. Wyniki są ważone i gwarantują wiarygodną reprezentację rynku pracy w każdym kraju. Czytaj też:

Wakacje od ZUS dla firm: Jak złożyć wniosek i zaoszczędzić 1600 zł?Czytaj też:

Polskie firmy w dramatycznej sytuacji. Alarmujące statystyki