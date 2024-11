Ogłoszenia ws. pracy już nie będą tak wyglądały. Dojdzie nowy obowiązek

Wciąż w wielu ogłoszeniach o pracę próżno szukać informacji o oferowanym wynagrodzeniu. Jest szansa na to, że się to zmieni. Z ustaleń RMF FM wynika, że jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu posłowie Koalicji Obywatelskiej złożą do laski marszałkowskiej projekt ustawy o roboczej nazwie "Jasne zarobki". Proponowane zmiany nałożą na pracodawców obowiązek publikowania widełek wysokości wynagrodzenia w każdym ogłoszeniu o pracę. Dotyczyć to będzie zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego.

– Takie zmiany będą mocno oddziaływać na rynek pracy. „Jasne zarobki" zniwelują lukę płacową, czyli różnice zarobkową kobiet i mężczyzn. Wpłyną na transparentność całego procesu rekrutacji, usprawnią ten system. Dzięki temu mechanizmowi nie trzeba będzie odbywać wielu etapów rekrutacji, aby na samym końcu dowiedzieć się, ile możemy zarobić – tłumaczy w rozmowie z rozgłośnią poseł wnioskodawca Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej.

Ogłoszenia ws. pracy tylko ze stawkami?

Zembaczyński wskazuje, że zmiany ułatwią młodym ludziom podejmowanie decyzji przed rozpoczęciem kariery zawodowej. – Ktoś na wczesnym etapie edukacji będzie wiedział, czy chce zostać np. mechanikiem samochodowym, dentystą czy bibliotekarzem, ponieważ w wyniku publikowania widełek w ogłoszeniach, stworzymy siatkę płac – tłumaczy poseł.

RMF FM zwraca uwagę, że proponowana ustawa nie zakłada jawności wszystkich wynagrodzeń. To oznacza, że osoby już zatrudnione nie muszą się martwić, że ich zarobki zostaną ujawnione bez ich zgody.

Projekt otrzymał pozytywną opinię Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego twórcy zwracają uwagę, że nie generuje on kosztów dla budżetu państwa, ale jest bardzo istotny dla ludzi, którzy szukają lub chcą zmienić pracę.

Pierwsze czytanie projektu może odbyć się na kolejnym posiedzeniu Sejmu, zaplanowanym na początek grudnia. Posłowie Koalicji Obywatelskiej liczą na to, że zyska on przychylność nie tylko ugrupowań koalicyjnych.

Rozgłośnia przypomina, że pojawienie się informacji o wynagrodzeniu w ogłoszeniach o pracę w niedalekiej przyszłości wymusza przyjęta w kwietniu zeszłego roku unijna dyrektywa. Zakłada ona, że widełki płacowe w ogłoszeniach o powinny znaleźć się najpóźniej w połowie 2026 roku. Oprócz tego, regulacje zatwierdzone w Brukseli, dadzą pracownikowi prawo do występowania u pracodawcy o informację dotyczącą średniego wynagrodzenia w firmie.

Czytaj też:

500 mln euro dla Polski zagrożone. Rząd nie dotrzymał terminuCzytaj też:

Co trzeci kandydat odrzucił ofertę pracy. Zraziła go jedna rzecz