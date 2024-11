Co 3. Polak liczy na świąteczną premię. Sondaż dla "Wprost"

Już za miesiąc Boże Narodzenie, co oznacza, że najwyższa pora ruszyć z przygotowaniami do świąt. Owe przygotowania wiążą się ze sporymi kosztami.

Jak wynika badania Barometr Providenta, tegoroczne wydatki w związku ze świętami szacujemy średnio na 1453 zł. Jak niedawno pisaliśmy, za samego karpia trzeba zapłacić więcej niż za niektóre egzotyczne owoce morza – w warszawskich sklepach cena fileta z karpia osiągnęła nawet 56,99 zł za kilogram, co jest porównywalne z ceną krewetek.

Dwóch na trzech Polaków świąteczne wydatki sfinansuje z bieżących dochodów, a niemal jedna trzecia sięgnie w tym celu do zgromadzonych wcześniej oszczędności.

Co 3. Polak liczy na świąteczną premię

Wielu Polaków liczy na to, że ze świątecznymi wydatkami ulżą im pracodawcy. Dowodzi tego sondaż SW Reserch dla „Wprost". Wynika z niego, że niemal co trzeci respondent (29,7 proc.) oczekuje, że przed świętami otrzyma premię. Z badania wynika, że takie oczekiwania częściej wyrażają mężczyźni (35,2 proc., wśród kobiet odsetek wyniósł 24,9 proc.). Na premię liczą również najmłodsi uczestnicy badania w wieku 18-24 lata (41,7 proc.), osoby zarabiające powyżej 7000 zł "na rękę" (39,7 proc.), a także mieszkańcy miast do 20 tys. zł mieszkańców (38 proc.).