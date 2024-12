Polacy coraz częściej rezygnują z alkoholu. Dominuje jedna grupa wiekowa

Jak wynika z badania „Identyfikacja trendów w spożyciu napojów alkoholowych i bezalkoholowych w Polsce" SW Research na zlecenie fritz-koli, wielu Polaków ogranicza spożycie alkoholu.

Czterech na dziesięciu ankietowanych deklaruje, że ograniczyło w ostatnim czasie spożycie alkoholu, a jeden na dziesięciu całkowicie zaprzestał picia alkoholu. Dla 36 proc. respondentów ilość spożywanego alkoholu pozostała niezmieniona.

Kto najczęściej ogranicza spożycie alkoholu?

Ograniczenie spożycia alkoholu najczęściej deklarują osoby w wieku 25-34 lata (51 proc.). O rzadszym spożyciu często mówią również najmłodsi uczestnicy badania w wieku 18-24 lata (40,3 proc.). Z kolei w najstarszej grupie wiekowej, czyli 55 plus, tego rodzaju deklaracje złożyło blisko 36 proc. ankietowanych.

Co Polacy wybierają zamiast alkoholu? Najczęściej wskazywano kawę, wodę w butelce, oraz herbatę. Rzadziej wymieniano soki i napoje gazowane. Przy wyborze napoju respondenci kierują się przede wszystkim jego smakiem (47 proc.). Trzy na dziesięć osób zwraca uwagę na składniki, a prawie tyle samo sprawdza stosunek ceny do objętości (28 proc.). Zawartość alkoholu jest ważnym czynnikiem dla 6 proc. badanych.

Zmianę podejścia Polaków do alkoholu potwierdzają również dane Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, według których w zeszłym roku średnie spożycie alkoholu w litrach na jednego mieszkańca spadło z 9,37 litra do 8,93. Po raz ostatni spożycie spadło poniżej 9 litrów w 2006 roku.

Ilu Polaków kupuje alkohol codziennie?

Z niedawnego badania SW Research dla „Wprost" wynika, że 35,5 proc. Polaków deklaruje, że kupuje alkohol kilka razy w miesiącu. Blisko 30 proc. ankietowanych czyni to kilka razy w roku. Prawie co dziesiąty uczestnik badania (8,7 proc.) przyznaje, że kupuje alkohol kilka razy w tygodniu. Zaledwie 2 proc. robi to codziennie. Niespełna 15 proc. respondentów deklaruje, że w ogóle nie kupuje alkoholu.

Badanie zostało przeprowadzone przez SW Research na zlecenie fritz-koli w dniach 12-13 listopada 2024 r. na próbie 1027 respondentów: Polaków i Polek powyżej 18 roku życia, reprezentatywnych dla populacji Polski pod względem płci, wieku i klasy miejsca zamieszkania. Dane zbierano za pomocą wywiadów internetowych (CAWI za pośrednictwem panelu dostępu).

