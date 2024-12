Zakładasz firmę? Sprawdź, jakie ulgi pomogą w opłacaniu ZUS

Rozpoczęcie działalności gospodarczej to nie tylko realizacja pomysłów na biznes, ale także obowiązek ponoszenia kosztów, w tym składek ZUS. W 2025 roku przedsiębiorców czeka wzrost opłat związany z wyższym prognozowanym przeciętnym wynagrodzeniem. Jakie ulgi mogą pomóc zmniejszyć te obciążenia na starcie?

Wyższe składki ZUS w 2025 roku

Zgodnie z ustawą budżetową na 2025 rok prognozowane przeciętne wynagrodzenie wyniesie 8673 zł, co oznacza wzrost o 7,1% w porównaniu do poprzedniego roku. Na tej podstawie 60% przeciętnego wynagrodzenia, stanowiące podstawę wymiaru składek, wzrośnie do 5203,8 zł.

Przedsiębiorcy zapłacą w 2025 roku 1773,96 zł miesięcznie na ubezpieczenia społeczne (bez składki zdrowotnej), co stanowi wzrost o 173,64 zł względem 2024 roku. Wzrost ten stanowi istotne wyzwanie dla małych firm, które często muszą balansować między kosztami stałymi a inwestowaniem w rozwój.

Składka zdrowotna w 2025 roku

Minimalna składka zdrowotna w 2025 roku wyniesie 419,94 zł, co wynika z podwyższenia minimalnego wynagrodzenia do 4666 zł. Zasady jej naliczania pozostaną niezmienione:

Zasady ogólne: 9% dochodu,

Podatek liniowy: 4,9% dochodu (nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia),

Ryczałt: 9% podstawy w zależności od przychodu,

Karta podatkowa: 9% minimalnego wynagrodzenia.

Ulgi ZUS dla nowych przedsiębiorców

Aby ułatwić start działalności gospodarczej, ZUS oferuje szereg ulg:

Ulga na start:

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy. Przedsiębiorca płaci jedynie składkę zdrowotną. Warunek: brak działalności w ciągu ostatnich 60 miesięcy i nieswiadczenie usług dla byłego pracodawcy. Preferencyjne składki ZUS:

Po ulgi na start przedsiębiorca przez kolejne 24 miesiące może płacić składki naliczane od 30% minimalnego wynagrodzenia, co w 2025 roku wynosi 408,60 zł miesięcznie. Mały ZUS Plus:

Po dwóch latach na preferencyjnych składkach, przedsiębiorcy z przychodem do 120 tys. zł rocznie mogą obniżyć podstawę wymiaru składek w zależności od dochodu, nie mniej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Czy działalność gospodarcza się opłaca?

Założenie firmy wiąże się z obowiązkiem płacenia składek niezależnie od dochodów. W obliczu wzrostu kosztów przedsiębiorcy mogą rozważyć alternatywy, takie jak platformy do wystawiania faktur bez rejestracji działalności gospodarczej. Takie rozwiązania pozwalają na legalne prowadzenie pracy i uniknięcie wysokich kosztów administracyjnych.

