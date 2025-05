Uwaga, użytkownicy mBanku! Ważna funkcja czasowo niedostępna

mBank opublikował ważny komunikat dotyczący czasowego wyłączenia jednej z kluczowych usług. Nietypowo, planowana przerwa techniczna nie odbędzie się w weekend, jak to zwykle bywa, lecz w środku tygodnia. Informacja dotyczy wyłączenia usługi mojeID, z której korzysta wielu klientów m.in. do logowania się do serwisów administracji publicznej.

Wyłączenie ważnej usługi

Jak poinformowano na stronie internetowej banku, usługa mojeID będzie niedostępna w nocy z 21 na 22 maja, czyli ze środy na czwartek, w godzinach od 23:30 do 3:30. Bank nie podał dokładnych przyczyn czasowego wyłączenia usługi ani nie wyjaśnił, co konkretnie zostanie zmienione. Można się jednak domyślać, że chodzi o standardowe prace serwisowe, które mają na celu poprawę funkcjonowania systemów.

mojeID to funkcja umożliwiająca uwierzytelnianie tożsamości w usługach elektronicznych, zwłaszcza w kontaktach z administracją publiczną. Dzięki niej można między innymi zalogować się do aplikacji mObywatel, złożyć wniosek urzędowy, zgłosić sprzedaż lub zakup pojazdu, dokonać meldunku, rozliczyć podatek PIT, a także ubiegać się o kartę dużej rodziny lub inne świadczenia socjalne.

Seria przerw

Przerwa w działaniu mojeID, choć potrwa zaledwie kilka godzin, może być odczuwalna dla tych użytkowników, którzy planowali korzystać z funkcji w godzinach nocnych. Warto więc wcześniej zrealizować pilne sprawy urzędowe, które wymagają logowania przez mojeID, by uniknąć ewentualnych utrudnień.

Niedostępność tego narzędzia to kolejna z serii przerw technicznych, jakie w ostatnich dniach ogłosiły polskie banki. W miniony weekend z podobnymi niedogodnościami mierzyli się klienci ING Banku Śląskiego, Pekao oraz VeloBanku. Tym razem to mBank informuje o zaplanowanym wyłączeniu, choć skala utrudnień będzie ograniczona do jednej, konkretnej usługi.

