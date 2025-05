Agromousquetaires sprzedaje fabryki. Strategiczna decyzja Grupy Muszkieterów

Jak informuje serwis dlahandlu.pl, francuski producent marek własnych Agromousquetaires – należący do Grupy Muszkieterów, właściciela m.in. sieci Intermarché – wystawił na sprzedaż osiem ze swoich ponad 50 zakładów produkcyjnych. Decyzja ta jest elementem strategii skoncentrowanej na kluczowych kategoriach produktów, takich jak mięso, warzywa, mleko i woda. Wśród zakładów przeznaczonych do sprzedaży znajdują się m.in. piekarnia w Joué-lès-Tours, trzy fabryki przetwarzające owoce morza (dwie w Bretanii i jedna w Pas-de-Calais), zakład produkujący napoje oraz dwa centra ogrodnicze. Sprzedany ma zostać także zakład Antartic w Charmes-sur-Rhône na południu Francji, specjalizujący się w produkcji ryżu i przypraw – o czym informuje również portal just-food.com.

Agromousquetaires (Grupa Muszkieterów) zmienia kierunek

Zmiany wpisują się w nową strategię Agromousquetaires, która zakłada skoncentrowanie działalności na produkcji opartej na podstawowych surowcach spożywczych.

„Grupa chce wzmocnić swój model biznesowy” – poinformował Agromousquetaires. „Proces sprzedaży będzie realizowany pod 2 warunkami: zdolnością nabywcy do inwestowania oraz rozwijania zatrudnienia”.

Restrukturyzacja ma zwiększyć efektywność operacyjną i pozwolić firmie skupić się na strategicznych filarach działalności – odpowiadając na zmieniające się potrzeby rynku i konsumentów.

Agromousquetaires (Grupa Muszkieterów) – sieć produkcyjna w transformacji

Jak przypomina serwis dlahandlu.pl, na początku 2024 roku Agromousquetaires posiadał 56 zakładów produkcyjnych. Od tego czasu firma sprzedała zakład dań gotowych Sveltic belgijskiej spółce What’s Cooking? (w styczniu 2024 r.) oraz – rok wcześniej – fabrykę mięs Les Délices de Saint Léonard grupie LDC. Obecnie sieć produkcyjna Agromousquetaires obejmuje 55 zakładów, głównie zlokalizowanych we Francji, które dostarczają produkty przede wszystkim do sklepów Intermarché. Według danych Grupy Muszkieterów, w 2024 roku Agromousquetaires osiągnął przychód w wysokości 4,2 mld euro (ok. 4,55 mld USD).

